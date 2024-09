Ganz verliebt: Diese Paare strahlten bei den 76. Emmy Awards

Bei den Primetime Emmy Awards sollten eigentlich die erfolgreichsten und besten Serien des Jahres im Fokus stehen – doch einige der süßen Promi-Paare auf dem roten Teppich stahlen "The Bear" und Co. beinahe das Scheinwerferlicht. So besuchte der Modern Family-Star Jesse Tyler Ferguson (48) die 76. Ausgabe der berühmten Preisverleihung in Begleitung seines Ehemanns Justin Mikita (39). Strahlend posierten die zwei Arm in Arm für die Kameras. Auch Idris Elba (52) ließ sich von seiner Partnerin Sabrina begleiten. Der Schauspieler war für seine Rolle im Thriller "Hijack" nominiert, verlor aber gegen den "Shōgun"-Star Hiroyuki Sanada. Dennoch grinste Idris an der Seite seiner Liebsten von einem Ohr bis zum anderen.

Auch Billy Crudup (56) tauchte in Begleitung seiner Ehefrau Naomi Watts (55) auf dem roten Teppich auf. Die Schauspielerin scheint ihm Glück gebracht zu haben, denn er durfte tatsächlich die Trophäe für seine Leistung als Nebendarsteller in der Dramaserie "The Morning Show" nach Hause nehmen. Doch die zwei Frischvermählten turtelten nicht nur abseits der Bühne – auch in Billys Dankesrede fand seine Liebste Erwähnung. "Ich danke euch allen. Ich freue mich, mit einer Augenweide, meiner Frau, hier zu sein. [...] Es ist so schön, an ihrer Seite zu sein", schwärmte er laut People.

Robert Downey Junior (59) schritt ebenfalls Hand in Hand mit seiner Frau Susan (50) über den roten Teppich. Die Filmproduzentin glänzte dabei in einem trägerlosen, roten Pailletten-Kleid, während der Marvel-Star einen schlichten blauen Zweireiher gewählt hatte. Selena Gomez (32), die für ihre Rolle in Only Murders in the Building nominiert war, brachte ihren Freund Benny Blanco (36) zwar mit, kuschelte aber nur abseits des Teppichs mit dem Musikproduzenten. Dennoch erregte sie eine Menge Aufsehen – ein verheißungsvolles Schmuckstück an ihrem Ringfinger heizte die Spekulationen erneut an, die Sängerin habe sich mit Benny verlobt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Susan Downey und Robert Downey Junior bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Anzeige Anzeige