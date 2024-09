Verlobung mit Benny? Selena Gomez trägt verdächtigen Ring

Selena Gomez (32) heizt die Gerüchte weiter an. Hat sich die Sängerin etwa mit ihrem Partner Benny Blanco (36) verlobt? Vor wenigen Wochen plauderte der Musikproduzent aus, er könne sich vorstellen, seine Liebste zu heiraten. Seither wird heiß über eine Verlobung spekuliert. Nun könnte es so weit sein: Bei den diesjährigen Emmy Awards schlendert der einstige Disney-Star mit einem auffälligen Ring über den roten Teppich! Passend zu ihrem schwarzen Samtkleid mit metallischen Details am Dekolleté kombiniert Selena jede Menge Silberschmuck. Könnte der edelsteinbesetzte Ring an ihrem Ringfinger ein Verlobungsring von ihrem Benny sein?

Ob es sich tatsächlich um ein ganz besonderes Schmuckstück handelt, behält Selena wohl erst einmal für sich. Dennoch sind ihren aufmerksamen Fans in den vergangenen Wochen einige Hinweise natürlich nicht entgangen, die auf eine Verlobung hinweisen könnten. So postete die "People You Know"-Interpretin im Netz ein Spiegel-Selfie von sich selbst beim Fertigmachen im Badezimmer und bedeckte dabei ihre linke Hand, insbesondere den Ringfinger, mit einem dekorativen Herzchen-Emoji. "Versteckt sie einen Verlobungsring?", fragte sich prompt ein User auf X. Zudem soll sie seit Kurzem einer Agentur für Hochzeitsplanung folgen.

Selena und Benny sind seit rund einem Jahr ein Paar. Dass zwischen ihr und dem erfolgreichen Songwriter etwas läuft, verriet sie jedoch erst im Dezember des vergangenen Jahres. Doch obwohl ihre Liebe noch recht jung ist, scheinen die beiden es sehr ernst miteinander zu meinen. In der "The Howard Stern Show" sprach Benny ganz offen über seine Absichten, Selena zu heiraten und schwärmte zudem: "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als hier."

Getty Images Martin Short und Selena Gomez bei den Emmy Awards, September 2024

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Juli 2024

