Nach Comeback: Stefan Raabs neuer Song erobert die Charts

Stefan Raab (57) verzeichnet kurz nach seinem Comeback wieder große Erfolge! Der beliebte Entertainer präsentierte am Rande seines Boxkampfes am Samstagabend auch seinen neuen Song namens "Pa aufs Maul" mit Sido und Ski Aggu. Der Track kommt bei den Fans wohl so richtig gut an. Nur einen Tag später ist der Ohrwurm direkt auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts geklettert. Damit vertreibt der einstige TV Total-Moderator die Band Linkin Park von der Chartspitze.

Neben dem neuen Lied dürfen sich Stefans Fans aber auch über weitere neue Projekte freuen. Im Anschluss an den Boxkampf verkündete der 57-Jährige, dass er nach seiner rund zehnjährigen Pause wieder Shows produzieren wird. Und das erste Format geht schon in dieser Woche an den Start: Die Sendung heißt "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" und startet bereits am kommenden Mittwoch um 20:10 Uhr bei RTL+.

Auch wenn Stefan mit diesen Neuigkeiten für große Euphorie sorgte – gegen Regina Halmich (47) hatte er im Ring keine Chance. Der "Schlag den Raab"-Star musste sich nach sechs Runden gegen die ehemalige Profiboxerin geschlagen geben. Die Ex-Sportlerin gewann mit einem deutlichen Punktevorsprung. Da die beiden bereits 2001 und 2007 gegeneinander in den Ring stiegen, war das der dritte Sieg für die 47-Jährige.

RTL / Raab Entertainment Der deutsche TV-Star Stefan Raab

Getty Images Regina Halmich im Jahr 2004

