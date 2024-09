Nach drei Jahren: Harry Styles plant neues Album für 2025

Der ehemalige One Direction-Star Harry Styles (30) hat seit Beginn seiner Solokarriere drei mega-erfolgreiche Alben veröffentlicht – sein selbstbetiteltes Debüt im Jahr 2017, "Fine Line" im Jahr 2019 und sein neuestes Album "Harry's House" im Jahr 2022. Nach einer 22-monatigen Tour und einer kleinen Pause deutet der Musiker nun sein Comeback an. Wie unter anderem The Sun berichtet, soll der "As It Was"-Interpret derzeit heimlich an einem vierten Album arbeiten, das nächstes Jahr erscheinen soll. Es wird sogar gemunkelt, dass der 30-Jährige aus Promozwecken als Headliner beim legendären Glastonbury-Festival auftreten soll.

Gerüchten zufolge sollte Harry bereits dieses Jahr einen kleinen Auftritt beim Glastonbury-Festival haben, um mit der Sängerin Shania Twain (59) ein Duett zu singen, doch daraus wurde nichts. Ein Insider verrät gegenüber dem Magazin: "Harry wäre der perfekte Glastonbury-Headliner, und Emily Eavis, die Organisatorin, wollte ihn schon lange auf der Bühne [...] haben, aber die Termine haben nie geklappt." Weiter gibt die Quelle an: "Harry wäre ein unglaublicher Act, den man auf der Pyramid Stage sehen könnte. Glastonbury legt 2026 eine Pause ein, also wäre es perfekt, Harry für das nächste Jahr zu buchen." Schon lange soll das Team von Glastonbury auf den Auftritt des Grammy-Gewinners drängen. Die letzte Entscheidung liege allerdings bei Harrys Team.

Als Mitglied von One Direction feierte Harry zusammen mit seinen Ex-Bandkollegen Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32), Liam Payne (31) und Zayn Malik (31) große Erfolge, bis sich die Gruppe 2016 trennte. Dennoch ist die Bindung zwischen den Jungs nach wie vor stark – Harrys heimlicher Besuch bei Nialls Konzert im August ist dafür der beste Beweis. Fans entdecken den "Sign of the Times"-Interpreten in den Rängen und Gängen des Veranstaltungsortes und knipsen fleißig Fotos, die auf X kursieren. Dort rasten die Anhänger des "Watermelon Sugar"-Interpreten aus. "Bro, geh auf die Bühne, wo du hingehörst!", kommentieren zahlreiche Fans die überraschende Reunion auf der Plattform.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles und Niall Horan beim "Jingle Ball", 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige