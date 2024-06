Romeo Beckham mit mysteriöser Frau in einem Taxi gesichtet!

Wer ist die Dame an Romeo Beckhams (21) Seite in Paris? Diese Frage werfen aktuelle Fotos des Fußballstars in den Raum, die Daily Mail vorliegen. Aktuell besucht der Sohn von David Beckham (49) anlässlich der Paris Fashion Week die Stadt der Liebe – und wurde nun in Begleitung einer Lady in einem schwarzen Outfit erwischt. Der Beau gesellte sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu der Unbekannten auf die Rückbank eines Taxis.

Ob zwischen Romeo und der mysteriösen Frau etwas lief, ist nicht bekannt. Erst vor wenigen Wochen wurde der Sonnyboy noch mit seiner Ex-Freundin Mia Regan (21) gesichtet: Die beiden genossen ein gemeinsames Essen in einem Restaurant. Daraufhin kurbelten beide mächtig die Gerüchteküche an: Es wurde gemunkelt, ob sie erneut miteinander anbandeln. Offiziell äußerten sich weder der 21-Jährige noch die Beauty zu den Spekulationen.

Kurz nach ihrer Trennung betonten Romeo und Mia hingegen, dass sie weiterhin gute Freunde bleiben wollen. "Wir empfinden immer noch jede Menge Respekt und Liebe füreinander und uns verbindet immer noch eine starke Freundschaft und das wird auch so bleiben", stellte der Hottie auf Instagram klar. Er und seine ehemalige Partnerin gingen für rund fünf Jahre gemeinsam durchs Leben.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

Getty Images Romeo Beckham und Mia Regan, im Dezember 2023

