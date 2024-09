Seit vier Wochen in Suchtklinik: Geht es Marc Terenzi gut?

Marc Terenzi (46) hat die Reißleine gezogen. Seit rund einem Monat befindet sich der Sänger in einer Berliner Suchtklinik, um unter anderem seinen Alkoholkonsum unter Kontrolle zu bekommen. Diese Entscheidung scheint für den Ex von Verena Kerth (43) goldrichtig gewesen zu sein. "Ich bin genau da, wo ich sein muss", erklärte Marc nun im Bild-Interview und fügte hinzu: "Ich werde hierbleiben, bis es mir zu 100 Prozent besser geht, egal, wie lange es dauert. Das bin ich mir selbst schuldig."

Während seines Aufenthaltes in der Klinik lerne Marc sich selbst auf eine ganz neue Art und Weise kennen, wie er im Gespräch mit dem Newsportal verriet: "Ich lerne so viel über meine psychische Gesundheit und mein Trauma. Endlich habe ich die Antworten, nach denen ich fast mein ganzes Leben lang gesucht habe." Dennoch räumte er ein, dass der Kampf gegen den Alkohol und seine psychischen Probleme viel schwieriger seien, als er es gedacht habe. "Aber ich sehe das Licht am Ende des Tunnels", zeigte Marc sich zuversichtlich.

Mitte August machte die Nachricht die Runde, dass Marc einen Zusammenbruch erlitten habe. Seine beste Freundin Mandy berichtete gegenüber Bild, dass der 46-Jährige sie am Telefon angefleht habe, ihm zu helfen. "Du musst mir helfen, ich kann nicht mehr", soll Marc gesagt haben. Laut Mandy soll neben der Alkoholsucht des einstigen Dschungelcamp-Kandidaten auch seine vergangene Beziehung zu seinem Zusammenbruch beigetragen haben. "Marc bekommt jetzt die Hilfe, die er braucht. Er wurde in seiner letzten Beziehung nur gedemütigt, verletzt und klein gemacht. Er hat kein Selbstwertgefühl mehr", erklärte sie gegenüber dem Blatt.

Instagram / marc_terenzi Popstar Marc Terenzi

ActionPress Marc Terenzi im März 2024 in Borna, Sachsen

