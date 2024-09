So krass hat sich Stefan Raab vor seinem Comeback versteckt

Vor etwa zehn Jahren verkündete Stefan Raab (57) seinen Rückzug aus der Medienbranche. Seitdem wurde der Entertainer eher selten in der Öffentlichkeit gesichtet. Nachdem er ein kleines Comeback in Form eines Boxkampfes gegen Regina Halmich (47) angekündigt hatte, wurde der TV Total-Moderator überhaupt nicht mehr in der Gesellschaft gesehen. Kurz nach dem Kampf plauderte Stefan gegenüber RTL aus, wie schwer es war, sich so lange zurückzuziehen: "Ich bin nicht viel rausgegangen und habe mich nur zwischen der Firma und den Orten bewegt, wo ich hin und wieder hinmusste. Aber ich bin natürlich nicht in den Supermarkt oder so gegangen. Das mache ich sonst eigentlich, aber ich habe versucht, mich bedeckt zu halten."

Das sei nicht immer einfach gewesen, dennoch habe er sich nicht ausschließlich zu Hause oder in der Firma versteckt. "Ich bin im Ausland gewesen, zum Beispiel. Im Urlaub", gab Stefan preis. Wo genau er sich aufgehalten habe, wollte der TV-Star aber nicht verraten. Als seine Gegnerin Regina ihr Bedauern darüber ausdrückte, dass auch sie nicht auf dem Laufenden gehalten wurde, sondern vollständig im Dunkeln tappte, erwiderte er: "Wir konnten Regina nichts erzählen, weil das so schwierig war, das geheim zu halten. Wir haben tatsächlich im April einmal telefoniert [...] und Regina hat gefragt: 'Was ist denn, machst du noch mehr?' und wollte alles wissen [...]. Es ist auch sehr gefährlich, weil wenn man alles sagt, dann weiß der Nächste auch was", betonte er.

Seinen Fans präsentierte die TV-Bekanntheit immer wieder spaßige kurze Clips auf Instagram. Darin war er unter anderem sichtlich beleibt in einem Fatsuit zu sehen, um seine tatsächliche Form zu verstecken. Die Aufnahmen spiegelten aber natürlich nicht die Realität wider – ganz im Gegenteil: Bei dem Kampf zeigte sich Stefan total durchtrainiert und mit einem stählernen Sixpack.

