Comeback beim TV-Boxkampf: So fit sieht Stefan Raab aus

Auf diesen Moment haben die Fans gewartet! Stefan Raab (57) zeigt sich nach Jahren endlich wieder in der Öffentlichkeit. Bei "Der Clark Final Fight" feiert der beliebte Moderator sein Comeback vor der Kamera. Nachdem er begleitet von zahlreichen Pyro-Effekten in die Halle einmarschierte, legte er erst einmal eine Gesangseinlage ein. Stefan hat sich auf den bevorstehenden Boxkampf gegen Regina Halmich (47) offenbar mit zahlreichen Trainingseinheiten vorbereitet: Der "TV total"-Star sieht bei dem Event total durchtrainiert aus – er präsentierte einen stählernen Waschbrettbauch.

Nicht nur die Fans, die das TV-Spektakel live in der Düsseldorfer Halle verfolgten, waren total begeistert – auch die Nutzer auf X machten deutlich, wie sehr sie sich über Stefans Comeback freuen. "Er ist tatsächlich da. Was machen wir denn jetzt?", "Da ist er!" oder auch "Er liebt es so sehr, wieder da zu sein. Das merkt man so sehr", schrieben beispielsweise drei User auf der Nachrichtenplattform.

Selbst seine Kontrahentin Regina bekam Stefan vor dem Kampf nicht zu Gesicht. Sie wusste also – genau wie die Fans – nicht so recht, was am Samstagabend auf sie zukam. Trotzdem bereitete sich die Ex-Boxerin bestmöglich auf den Fight vor. Gegenüber Stern erklärte sie: "Ich habe meinen früheren Profitrainer Torsten Schmitz engagiert. Wir haben erst mal heimlich getestet, wozu ich noch in der Lage bin."

Getty Images Stefan Raab im September 2017 in München

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich bei ihrem Boxkampf in Köln im Jahr 2007

