So läuft Co-Parenting bei Brooke Mueller und Charlie Sheen

Brooke Mueller (47) hat jetzt aktuelle Einblicke in ihr Leben und ihre Co-Parenting-Beziehung mit Charlie Sheen (59) gegeben. Die chauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann die 15-jährigen Zwillingssöhne Bob und Max großzieht, ist mittlerweile neun Monate nüchtern und schildert in dem Podcast "Hollywood Raw" nun ein harmonisches Verhältnis zu Charlie. "Meine Kinder wohnen ständig bei mir, aber Charlie und ich sind Nachbarn. Wir reden täglich, oft mehrmals am Tag", erzählte sie. "Er kommt oft vorbei. Wir gehen rüber. Wir haben eine fantastische Beziehung und eine ziemlich einzigartige moderne Familie."

Die beiden waren von 2008 bis 2011 verheiratet und kämpften beide gegen Suchtprobleme. Nach ihrer Trennung hatte Charlies Ex-Frau Denise Richards (53) zeitweise das Sorgerecht für die Zwillinge, bevor sie 2013 zu Brooke zurückkehrten. Heute räumt sie ein, dass diese Zeit traumatisch für die Kinder war, bedingt durch die ständigen Umbrüche und häuslichen Turbulenzen. Erst als Brooke 2016 nach Utah zog und mehrere Jahre nüchtern blieb, kehrte Stabilität in das Leben ihrer Familie zurück. Heute sagt sie: "Im Moment sind sie unglaubliche Kinder.“

Auch die Beziehung zu Denise Richards hat sich deutlich verbessert. Brooke gab zu, dass ihre frühere Sucht der Grund für Spannungen zwischen ihnen war. "Denise und ich kommen jetzt sehr, sehr gut miteinander aus", betonte sie. Der Einfluss der Sucht sei schlimm gewesen und habe nicht nur sie, sondern auch ihr Umfeld stark belastet. Heute ist sie neun Monate abstinent und hat hart gearbeitet, um dorthin zu gelangen. "Viele Menschen mit meiner Sucht schaffen es nicht. Es war nicht einfach", sagte sie. "Hier in Malibu habe ich eine fantastische, nüchterne Gemeinschaft mit tollen Frauen und regelmäßigen Treffen gefunden."

Frederick M. Brown / Getty Images Charlie Sheen und Brooke Mueller 2008

Valerie Macon/Getty Images Brooke Mueller, Schauspielerin

