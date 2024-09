Urlaubsgrüße: Cathy Hummels posiert sexy im grauen Bikini

Cathy Hummels (36) macht Urlaub und lässt daran gerne alle teilhaben. Auf Instagram teilt die Moderatorin jetzt ein paar supersexy Schnappschüsse von sich in einem grauen Bikini. Dabei setzt sie ihren durchtrainierten Körper bestens in Szene: Mit einer Hand fährt sie sich spielerisch durch die Haare, die andere berührt den Anhänger ihrer langen Kette. Sie lächelt breit und scheint die Zeit am Meer sichtlich zu genießen. Auf einem zweiten Foto steht sie am Rande eines Pools – hinter ihr erkennt man das weite Meer, einige Schiffe und sogar eine Möwe, die direkt hinter der Influencerin am Beckenrand durch das Wasser stakst. Dazu kündigt sie an: "Wir sehen uns bald, Mallorca!"

In den Kommentaren sammeln sich die Komplimente – aber auch die Kritik. Einige Fans schreiben entzückt: "Wow! Du siehst so toll aus!", "Du siehst so wunderschön aus! Deine Figur ist der Hammer" und "Cathy, du bist die Schönste! Ich wünsche dir eine tolle Zeit!" Doch einige Hater haben auch richtig in die Tasten gehauen und nennen sie "billig" oder gar "peinlich". Einer schreibt sogar: "Also wenn ich als Mutter mich so auf Insta so zeigen würde, würde sich mein Kind in Grund und Boden schämen. Wie kann man sich so als Frau reduzieren", während ein weiterer fragt: "Was soll das nur? Das sind ja nur noch Knochen!"

Cathy hat allerdings keine Zeit, um sich mit solchen bösen Bemerkungen herumzuschlagen. Die Unternehmerin ist derzeit viel beschäftigt, wie sie gegenüber dem Magazin finanzielle kürzlich erklärte. "Ich moderiere, ich mache Events, Social Media, LinkedIn, TikTok mittlerweile", erzählte sie. Damit verdient die ehemalige Frau von Mats Hummels (35) ihr Geld, aber sie hat darüber hinaus noch andere Einkommen: Sie vermiete außerdem zwei Wohnungen, die "auch gut die Kosten decken, am Ende jedes Monats".

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Cathy Hummels im September 2023

