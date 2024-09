Beyoncé möchte ihrem Nachwuchs eine normale Kindheit bieten

Das wird alles andere als einfach sein: Beyoncé (43) und Jay-Z (54) sind beide weltbekannte Entertainer und gleichzeitig Eltern von drei Kindern. In einem Interview mit GQ sprach die Pop-Ikone nun über ihre Beziehung zu ihrer ältesten Tochter Blue Ivy (12) und ihren Zwillingen Rumi (7) und Sir (7). Dabei betonte Beyoncé, wie wichtig ein normales Privatleben für ihre Familie sei. "Ich habe mir große Mühe gegeben, meinen Grenzen treu zu bleiben und mich und meine Familie zu schützen. Kein Geld der Welt ist meinen Frieden wert", erklärte sie.

Die Sängerin wies darauf hin, dass ihre Kinder ganz anders aufwachsen würden, als sie selbst aufgewachsen sei und gelebt habe, auch noch in der Anfangszeit ihrer Beziehung zu Jay-Z. "Unsere Kinder können jederzeit per FaceTime mit ihren Freunden sprechen. Mein Mann und ich mussten damals mit Telefonkarten und Skype auskommen", meinte Beyoncé. Besonders wichtig sei es für sie, ihren Kindern trotz ihres weltweiten Ruhms einen normalen Alltag zu ermöglichen. "Ich arbeite extrem hart dafür, meinen Kindern so viel Normalität und Privatsphäre wie möglich zu bieten, damit mein Privatleben nicht Teil meiner Marke wird", führte sie aus.

Außerdem verriet die 43-Jährige, wie wahnsinnig stolz sie auf ihre Kinder sei. Blue Ivy darf mittlerweile mit ihrer berühmten Mama ins Rampenlicht – während der Renaissance Tour war sie neben Beyoncé als Tänzerin auf der Bühne zu sehen. Ihre Zwillinge seien "Gottesgeschenke", und das Elternsein bringe ihr ständig neue Erkenntnisse über sich selbst. "Es braucht viel Gebet und Geduld. Ich liebe es. Es erdet und erfüllt mich."

Beyoncé mit Jay-Z im Mai 2023

Beyoncé mit ihren drei Kindern

