Demi Moore gibt neues Update über Bruce Willis' Demenz-Kampf

Im Februar vergangenen Jahres machte die Familie von Bruce Willis (69) seine Demenzerkrankung publik. Seither hat sich der Hollywoodstar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und zeigt sich nur noch selten. Diese Woche gab seine Ex-Frau Demi Moore (61) in der "The Drew Barrymore Show" neue Updates zum Gesundheitsstatus des 69-Jährigen. Während der Sendung erinnerten Show-Host Drew Barrymore (49) und sie sich an ihre gemeinsame Zeit vor der Kamera für den Film "3 Engel für Charlie – Volle Power", in dem auch Bruce einen kleinen Auftritt hatte. Auf die Frage ihrer Interviewpartnerin, wie es ihm derzeit gehe, antwortete die Schauspielerin: "Den Umständen entsprechend. Er ist in einer stabilen Lage."

Aus Demi und Bruce' 13-jähriger Ehe sind die gemeinsamen Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30) hervorgegangen. Im Interview sprach die 61-Jährige über die Ratschläge, die sie ihren Kindern gibt, um mit den gesundheitlichen Problemen ihres Vaters fertig zu werden. "Was ich meinen Töchtern sage, ist, dass man die Menschen dort trifft, wo sie gerade stehen. Man hält nicht daran fest, wer sie waren oder was sie sein sollen, sondern wer sie in diesem Moment sind“, erklärte sie und führte fort: "Daraus entsteht eine solche Schönheit, Freude, Liebe und Güte." Die "The Substance"-Darstellerin gab an, dass sie sich bemühe, so viel Zeit wie möglich mit Bruce und ihrer Familie zu verbringen. "Wenn ich in L.A. bin, besuche ich ihn jede Woche, und ich schätze die Zeit, die wir alle miteinander haben", sagte sie.

Auch mit Bruce' neuer Frau Emma (46) und ihren zwei gemeinsamen Kindern Evelyn (10) und Mabel (12) versteht sich Demi prächtig. Sie war sogar mit dabei, als ihr Ex-Mann seiner Liebsten 2009 das Ja-Wort gab. Vergangenes Jahr sprach Emma in der "Today Show" zum ersten Mal über die Krankheit ihres Gatten und betonte dabei, wie hart das Ganze für sie ist: "Es ist schwer für die Person, bei der die Diagnose gestellt wird, aber auch für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich oder für unsere Mädchen nicht anders." Die Demenz betreffe nicht nur ihren Partner, sondern alle: "Wenn sie sagen, dass dies eine Familienkrankheit ist, dann ist es wirklich so."

Getty Images Rumer Willis, Demi Moore, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming Willis, Ehepaar

