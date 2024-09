Hugh Grant hatte eine Bedingung für "Bridget Jones"-Rückkehr

Hugh Grant (64) schlüpfte für den neuen Bridget Jones-Film erneut in die Rolle des Frauenschwarms Daniel Cleaver. Doch diesen Job nahm der britische Schauspieler nur unter einer Bedingung an. Gegenüber Vanity Fair erklärte er, dass er mit dem ursprünglichen Plan und der Handlung rund um seinen Filmcharakter unzufrieden gewesen sei. "Sie wollten ihn dabei haben, und am Ende haben sie etwas gemacht, wovon ich nicht begeistert war", betonte er. Aus diesem Grund habe Hugh die Bedingung gestellt, kurzerhand selbst "einige Szenen" für das Drehbuch schreiben zu dürfen.

Der Rest des Skripts konnte Hugh aber so richtig überzeugen. "Ich habe das Drehbuch geliebt", schwärmte er in dem Interview und fügte hinzu: "Es hat mich zum Weinen gebracht, und ich wollte bei diesem Film helfen." Bis die Fans in den Genuss des neuen Streifens kommen, dauert es allerdings noch ein bisschen: "Bridget Jones: Mad About the Boy" soll am Valentinstag 2025 Premiere feiern.

Hugh war ein Teil der ersten beiden "Bridget Jones"-Filme namens "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" und "Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns". Im dritten Teil der beliebten Reihe spielte der "Notting Hill"-Star allerdings nicht mit. Umso größer dürfte die Freude jetzt bei den eingefleischten Fans der Rom-Com sein, dass Hugh erneut gemeinsam mit der Hauptdarstellerin Renée Zellweger (55) vor der Kamera stand.

Getty Images Hugh Grant, Renée Zellweger und Colin Firth, April 2001

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

