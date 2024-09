Lady Gaga genießt ein romantisches Date in Netzstrumpfhosen

Die beiden schweben auf Wolke sieben! Das zelebrieren Lady Gaga (38) und Michael Polansky regelmäßig mit romantischen Dates – so auch jetzt! Für ein gemeinsames Abendessen in Malibu warfen sich die "Bad Romance"-Interpretin und ihr Verlobter ordentlich in Schale, wie neue Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Lady Gaga war wie immer stilsicher unterwegs – in einem schwarzen T-Shirt-Kleid, das die Aufschrift "You're listening to radio" zierte. Dazu kombinierte der Popstar eine Netzstrumpfhose und schwarze Lack-Heels mit hohem Plateau-Absatz. Eine kleine Tasche und eine große schwarze Sonnenbrille rundeten ihren Look ab.

Lady Gagas Partner Michael kleidete sich im Gegensatz zu seiner Verlobten eher schlicht. Mit einem grau-grünen Pullover und einer dunklen Hose lief er unauffällig hinter der Musikerin. Durch seine schwarze Kappe und große Sonnenbrille wirkte es beinahe so, als würde sich der Geschäftsmann vor den Paparazzi schützen wollen. Zu seinem lässigen Look trug er schwarz-weiße Turnschuhe. Seine Hände versteckte Michael in der Bauchtasche seines Pullovers und schlenderte so hinter Lady Gaga her.

Bereits seit rund vier Jahren gehen Lady Gaga und Michael gemeinsam durchs Leben – und wollen demnächst sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen! Dass die "Bloody Mary"-Interpretin in ihrer Beziehung mit dem Unternehmen überglücklich ist, machte sie erst vor wenigen Tagen im Interview mit Vogue deutlich. "Ich habe noch nie jemanden wie Michael getroffen. Er ist so klug und so freundlich. Und sein Leben und mein Leben sind sehr unterschiedlich. [...] Aber ich denke, was ich meinen Fans sagen will, ist, dass ich einfach so glücklich bin", verriet Lady Gaga voller Freude.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky bei den Filmfestspielen von Venedig im September 2024

