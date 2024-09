Marc Terenzi in Klinik: Sarah Connors Mann brachte ihn hin

Marc Terenzi (46) befindet sich seit einigen Wochen in einer Berliner Suchtklinik. Der Sänger ließ sich nach einem Zusammenbruch selbst einweisen, um professionelle Hilfe zu bekommen. Wer ihn in dieser schwierigen Zeit wirklich unterstützt, kristallisiert sich nun heraus: So wurde Marc beispielsweise von Florian Fischer (49), dem Partner seiner Ex Sarah Connor (44), in die Klinik gefahren. Aber nicht nur der Songwriter greift Marc momentan unter die Arme: "Sarah, Florian und die Kinder haben mich immer unterstützt – und natürlich Mandy. [...] Ich bin sehr dankbar, dass ich sie alle in meiner dunkelsten Zeit in meinem Leben habe", verrät der Ex von Verena Kerth (43) im Interview mit Bild.

Erst kürzlich meldete sich Marc mit einem Gesundheitsupdate aus der Klinik. Seine Entscheidung, sich professionelle Hilfe zu suchen, scheint goldrichtig gewesen zu sein. "Ich bin genau da, wo ich sein muss", berichtete der 46-Jährige gegenüber demselben Newsportal und fügte hinzu: "Ich werde hierbleiben, bis es mir zu 100 Prozent besser geht, egal, wie lange es dauert. Das bin ich mir selbst schuldig." Er lerne momentan sehr viel über seine mentale Gesundheit und sein Trauma. "Endlich habe ich die Antworten, nach denen ich fast mein ganzes Leben lang gesucht habe", erklärte er im Gespräch zuversichtlich.

Die größte Stütze in der vergangenen Zeit war wahrscheinlich Marcs beste Freundin Mandy. "Marc bekommt jetzt die Hilfe, die er braucht. Er wurde in seiner letzten Beziehung nur gedemütigt, verletzt und klein gemacht. Er hat kein Selbstwertgefühl mehr", erklärte diese kurz nach Marcs Zusammenbruch gegenüber Bild. Mittlerweile wird der einstige Dschungelcamp-Kandidat in der Klinik wieder aufgepäppelt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Marc Terenzi im März 2024 in Borna, Sachsen

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc Terenzi, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige