Priyanka Chopra gratulierte Mann Nick rührend zum Geburtstag

Nick Jonas ist jetzt 32 – und das feiert seine Frau Priyanka Chopra (42) mit einer niedlichen Hommage im Netz. Die Schauspielerin teilt auf Instagram eine emotionale Nachricht sowie rührende Fotos von sich, dem Sänger und ihrer zweijährigen Tochter Malti Marie. "Alles Gute zum Geburtstag an den besten Ehemann und Papa. Du lässt all unsere Träume wahr werden, jeden Tag. Wir lieben dich", schwärmt sie. Auf den Bildern vom Tour-Stopp der Jonas Brothers in London sieht man Nick, wie er Priyanka umarmt, während Malti frech zwischen ihren Beinen hervorlugt.

Neben den Fotos, die das glückliche Dreiergespann im Backstage-Bereich zeigen, postet die 42-Jährige auch ein Video von Nick (32), wie er auf der Bühne der Londoner O2 Arena an seinem Geburtstag performt. Weitere Aufnahmen zeigen das Paar, wie sie jeweils Malti durch einen hinter den Kulissen liegenden Flur tragen. Der "Jealous"-Interpret selbst feierte seinen Geburtstag in seiner Story mit dem Foto eines Pancake-Stapels: Dieser ist mit einer "Happy Birthday"-Kerze sowie seinen Initialen "NJ" in blauer Zuckerschrift dekoriert. Begleitet wurde das leckere Mahl von einem Gläschen Aperol Spritz.

Priyanka und Nick, die seit Dezember 2018 verheiratet sind, ließen seit der Geburt ihrer Tochter im Januar 2022 kaum eine Gelegenheit aus, ihre Verbundenheit und Liebe öffentlich zu zeigen. Der Musiker schwärmt immer wieder von der Unterstützung und Liebe, die sie als Familie untereinander teilen sowie von seinem Nachwuchs. Sein Leben habe sich mit der Geburt seiner Tochter um 180 Grad gewende. "Ich denke, dass sich für mich alles in meinem Leben und meine Perspektive auf alles verändert hat, als ich Vater wurde", erklärte er im Interview mit People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Mann Nick Jonas und ihrer Tochter Malti

Anzeige Anzeige