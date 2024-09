Sebastian Stan schlüpft in neuem Trailer in Trump-Rolle

Sebastian Stan (42), bekannt aus Kassenschlagern wie Gossip Girl und "Pam & Tommy", schlüpft in eine neue Rolle: Im offiziellen Trailer zu "The Apprentice" verkörpert er niemand Geringeren als den jungen Donald Trump (78). Die ersten Ausschnitte des Films zeigen die Beziehung zwischen dem Geschäftsmann und seinem Mentor Roy Cohn (Jeremy Strong, 45). Die Filmvorschau beginnt mit einer Szene, in der Trump Roys Haus betritt. Zu dieser Zeit ist er noch ein unbeschriebenes Blatt, was durch Roys gereizte Frage "Donald wer?" deutlich wird. Im Folgenden legt Roy die Grundregeln des Erfolgs dar: "Angreifen, nichts zugeben, alles leugnen und niemals aufgeben." Die Verbindung zwischen den beiden wächst, und Roy sieht in Trump den perfekten Schützling – mit dem Willen, alles zu tun, um zu gewinnen. Der Trailer gibt außerdem Einblicke in die erste Ehe des Unternehmers und seine frühen politischen Ambitionen.

Das spannungsgeladene Drama beleuchtet Trumps frühen Werdegang im New York der 1970er-Jahre, bevor er zur polarisierenden Figur der aktuellen Politik wurde. Der Film von Regisseur Ali Abbasi zeigt, wie der Politiker zu dem Mann wurde, der er heute ist und wie Trumps rohe Ambition in Kombination mit Roys Geschäftstaktiken ein explosives Duo bilden. "The Apprentice" wird am 11. Oktober in den Kinos erwartet und könnte mit seinem Einblick in den Aufstieg des ehemaligen US-Präsidenten in Anbetracht des aktuellen Wahlkampfs für ordentlich Furore sorgen.

Während das neue Biopic reichlich Gesprächsstoff bietet, bleibt Trump auch abseits der Kinoleinwand eine häufig diskutierte Persönlichkeit. Kürzlich hat der Musiker Jack White (49) offiziell Klage gegen den ehemaligen Präsidenten eingereicht, nachdem der 78-Jährige Jacks ikonischen Song "Seven Nation Army" unerlaubt in einem Wahlkampfvideo verwendet hatte. Und laut dem Sänger ist es nicht das erste Mal, dass Trump seine Musik ohne Genehmigung genutzt hat – bereits 2016 hatte er sich an einem seiner Social-Media-Posts bedient. Jack machte in diesem Zuge deutlich, dass er in keinerlei Verbindung zu Trumps politischem Kurs gebracht werden möchte.

Getty Images Schauspieler Sebastian Stan und Regisseur Ali Abbasi

Getty Images Donald Trump im August 2024

