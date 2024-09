Lisa-Marie Straube und Furkan werden zum ersten Mal Eltern

Lisa-Marie Straube (23) ist schwanger. Das verkündet die vermeintliche Ex-Affäre von Mats Hummels (35) auf Instagram. In einem niedlichen Post veröffentlicht sie mehrere Fotos mit ihrem Freund Furkan Akkaya, genannt Akka. Auf den Schnappschüssen ist die Content Creatorin in einem weißen, bauchfreien Zweiteiler zu sehen. Ihr wachsender Babybauch ist dabei deutlich zu erkennen. "Mama und Papa können es nicht erwarten, dich kennenzulernen", lautet die Bildunterschrift.

Die Fans freuen sich mit dem jungen Paar und kommentieren den Beitrag fleißig. "Alles Glück der Welt euch beiden!", "Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Nur das Beste für euch drei" oder "Maus! Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Liebe für eure kleine Familie", lauten nur drei der zahlreichen Glückwünsche.

Bereits im Juli gab es Gerüchte um möglichen Nachwuchs bei Lisa-Marie und Akka. Wie Bild berichtete, waren die OnlyFans-Bekanntheit und der Too Hot To Handle: Germany-Star in ihrer Wahlheimat Dubai beim Shoppen von Babyartikeln gesichtet worden. Damals wollten sich die beiden nicht dazu äußern.

