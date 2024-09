Ist Florence Pugh mit diesem "Peaky Blinders"-Star zusammen?

Die neuen Liebesgerüchte wurden laut, nachdem Florence Pugh (28) gesichtet wurde, wie sie gemeinsam mit dem Peaky Blinders-Star Finn Cole (28) von einer Party schlich. Dabei handelte es sich um eine After-Show-Party, die nach der Premiere zu Nicole Kidmans (57) neuer Serie "The Perfect Couple" stattfand. Wie ein Gast gegenüber Daily Mail berichtete, liefen Florence und Finn Händchen haltend durch eine Seitentür der Location und verschwanden gemeinsam in einem wartenden Auto.

Zuletzt war Florence rund drei Jahre mit dem Scrubs-Schauspieler Zach Braff (49) zusammen. Die beiden dateten von 2019 bis 2022. Dabei war ihr beachtlicher Altersunterschied von 21 Jahren immer wieder öffentlich Thema. Das wollte die Schauspielerin jedoch nicht unkommentiert lassen, weshalb sie sich damals via Instagram wütend bei ihren Fans zu Wort meldete: "Ich lasse mir von niemanden sagen, wen ich lieben soll und wen nicht." Außerdem betonte die 28-Jährige: "Die Beschimpfungen, die ihr ihm entgegenbringt, sind Beschimpfungen, die ihr mir entgegenbringt."

Bevor die Trennung von Zach offiziell wurde, flammten Gerüchte über eine Romanze zwischen der Schauspielerin und Will Poulter (31) auf, nachdem die beiden zusammen auf Ibiza gesichtet wurden. Doch die Blondine dementierte diese und stellte unmissverständlich klar, dass sie nur mit Freunden am Strand gewesen sei und es sich um eine harmlose Situation gehandelt habe. Nach dem Ende ihrer Beziehung zu Zach wurde immer mal wieder öffentlich bezüglich neuer Liebespartner spekuliert. So wurde Florence im Jahr 2023 kurz mit dem Fotografen Charlie Gooch in Verbindung gebracht sowie kurz darauf auch mit Paul Mescal (28). Ein Insider verriet damals gegenüber The Sun: "Wenn aus ihrer Freundschaft etwas Romantisches würde, wäre niemand überrascht."

Eamonn M. McCormack/Getty Images "Peaky Blinders"-Star Finn Cole

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff

