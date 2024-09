Prinzessin Kate absolviert ersten Termin nach Ende der Chemo

Prinzessin Kate (42) hat nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie ihre königlichen Aufgaben wieder aufgenommen. Laut dem Court Circular, dem offiziellen Bericht der Termine und Aktivitäten der royalen Familie, traf sich die Frau von Prinz William (42) am Dienstag mit den Mitarbeitern des Centre for Early Childhood sowie dem Personal des Kensington Palace' auf Schloss Windsor, um ihr Projekt zur Förderung von Kindern zu besprechen. "Die Prinzessin von Wales, Schirmherrin der königlichen Stiftung des Prinzen und der Prinzessin von Wales, hielt auf Schloss Windsor am Nachmittag ein Treffen zum Thema frühe Kindheit ab", heißt es laut The Telegraph in dem Court-Circular-Eintrag.

Nachdem die Prinzessin im März ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, teilte sie Anfang September mit, dass ihre Chemotherapie beendet sei. "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", erzählte die Britin in einem Instagram-Video. Für sie, ihren Mann William und die drei Kinder – George (11), Charlotte (9) und Louis (6) – seien die vergangenen Monate sehr hart gewesen. Umso schöner ist es, dass sich die Royal-Lady nun so gut fühlt, wieder Termine wahrzunehmen.

Während ihrer Abwesenheit wegen der Behandlung absolvierte die Prinzessin nur zwei öffentliche Auftritte: Sie nahm bei König Charles (75)' Geburtstagsparade Trooping the Colour im Juni teil und besuchte im Juli ein Tennisspiel in Wimbledon. Wie ein Insider gegenüber The Telegraph verriet, möchte Kate in den kommenden Monaten wieder vermehrt Termine wahrnehmen, allerdings nur soweit es ihr Gesundheitszustand erlaube. Laut der Quelle sei es gut möglich, dass sie im November beim Remembrance-Sunday-Gottesdienst sowie beim traditionellen Weihnachtskonzert Ende Dezember dabei sein wird.

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

