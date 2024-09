Salma Hayek schmeißt sich auf einer Jacht in riskante Posen

Salma Hayek (58) ist für ihre lebenslustige Einstellung bekannt. Immer wieder lässt sie ihre Fans an ihrem täglichen Leben teilhaben und schickt ihnen liebste Grüße. Auch mit ihrem neusten Beitrag auf Instagram versüßt die Schauspielerin so einigen Fans den Tag: In einem luftigen Sommerkleid räkelt sie sich in gefährlichen Posen auf dem Geländer eines Bootes. Dabei fährt sie sich genüsslich durch das dunkle Haar und reckt das Gesicht dem Himmel entgegen. Das Boot scheint auf dem offenen Meer zu treiben, denn hinter ihr ist nichts als das kühle Nass und die untergehende Sonne zu sehen. Die Nachricht der "Frida"-Darstellerin dazu lautet: "Hör niemals auf, den Segen um dich herum zu fühlen, wie die Sonne, den Wind, das Wasser und das Feuer im Inneren!"

In den Kommentaren kommen ihre Fans aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Salma, du wirst mit jedem Jahr schöner", schreibt ein User entzückt, während andere meinen: "Du bist so wunderbar authentisch!" und "Du siehst so frei und wunderschön aus!" Einer ist sogar der Überzeugung, es wären "die schönsten Fotos, die je gemacht wurden". Der Anblick von Salma auf einer Jacht ist für ihre Supporter allerdings nichts Neues, wie ein weiterer Kommentar festhält: "Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass diese Frau auf einem Boot wohnt. Und ich liebe das für sie." Tatsächlich teilte sie an ihrem Geburtstag vor zwei Wochen schon ganz ähnliche Pics, allerdings posierte sie damals total lässig hinter dem Lenkrad des Bootes.

Ihr jugendlicher Spirit und der strahlende Look begeistert Salmas Fans immer wieder – und das, obwohl sie langsam auf ihren 60. Geburtstag zusteuert. Im August verriet die Filmproduzentin gegenüber Elle, was ihr Beauty-Geheimnis ist. "Ich verwende einen Inhaltsstoff namens Tepezcohuite, der in Mexiko für Brandopfer verwendet wird, weil er die Haut vollständig regeneriert", gab sie damals preis und erklärte, das funktioniere so gut, dass sie komplett auf Botox, Peelings und Filler verzichten würde.

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Filmproduzentin und Schauspielerin

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

