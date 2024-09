Schon so groß: Kim Kardashian teilt niedliches Familienfoto

Kim Kardashian (43) ist bereit für das neue Schuljahr. Auf Instagram postet die The Kardashians-Berühmtheit nun einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihren vier Kindern North (11), Psalm (5), Saint (8) und Chicago (6) in die Kamera strahlt. Ihre älteste Tochter trägt auf dem Foto eine Zahnspange und hat, genau wie ihre kleine Schwester, ein breites Lächeln im Gesicht. Die Supermama hat ihren Arm um Saint gelegt, der etwas schüchtern dreinschaut. Der kleine Psalm zieht am unteren Bildrand eine wilde Grimasse.

Den Fans der berühmten TV-Familie fällt vor allem auf, wie groß die vier Sprösslinge inzwischen sind. "Oh mein Gott, North sieht so erwachsen aus", heißt es in einem Kommentar unter dem Post. Ein anderer User wundert sich: "Kim, wie kann es sein, dass deine Kinder schon so alt sind?" Zu dem süßen Familienfoto schreibt die Unternehmerin, dass die Schulzeit für ihren Nachwuchs wieder begonnen hat. Aus diesem Anlass postet die stolze Mama ein weiteres Bild, auf dem ihre Töchter zueinander passende Schuluniformen tragen, während Saint und Psalm legere Outfits präsentieren.

Sohnemann Saint hat seit ein paar Wochen einen eigenen YouTube-Kanal. Erst war die Ex-Frau von Kanye West (47) von dieser Idee nicht begeistert, doch inzwischen freut sie sich über das neue Hobby des Achtjährigen. Gegenüber ET erklärte die TV-Bekanntheit kürzlich, dass das Projekt einen unerwarteten Nebeneffekt hat. "Ich würde sagen, dass es ihn und North näher zusammengebracht hat, weil sie seine Inhalte filmt und ihn zu Challenges herausfordert", berichtete Kim.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint, Dezember 2022

