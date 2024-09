Siebenfacher Papa: Robert De Niro versucht sein "Bestes"

Robert De Niro (81) sprach kürzlich über seine Erfahrungen und Herausforderungen als Vater von sieben Kindern. In einem Interview in der Show "Who’s Talking to Chris Wallace?" reflektierte er offen über seine Vaterrolle. Der Schauspieler, der im April 2023 mit seiner Partnerin Tiffany Chen sein jüngstes Kind Gia willkommen hieß, sagte: "Ich versuche mein Bestes." Auf die Frage, wie er sich als Vater beschreiben würde, antwortete er humorvoll: "Ich werde auf meinen Grabstein schreiben: Ich habe mein Bestes versucht. Bitte vergebt mir für alles, was ich getan habe."

Der Hollywoodstar sprach auch über die Veränderungen, die das Vatersein im Laufe der Jahre mit sich brachte. Als älterer Vater habe er gelernt, die Dinge anders anzugehen. "Natürlich verändern sich einige Dinge. Ich bin älter, weißt du, ich bin 81. Man muss einfach akzeptieren, was einem gegeben wurde", sagte er. Er erwähnte zudem, wie dankbar er sei, Tiffany an seiner Seite zu haben: "Ich meine, ich mache nicht die schwere Arbeit. Ich bin da, ich unterstütze meine Freundin. Aber sie macht die Arbeit."

Robert, bekannt für seine Rollen in Filmen wie "Raging Bull" und "Taxi Driver", hat insgesamt sieben Kinder im Alter zwischen 17 Monaten und 53 Jahren. Zwei davon, Drena (53) und Raphael (47), hat er mit seiner ersten Ehefrau Diahnne Abbott (79), die Zwillinge Julian (28) und Aaron (28) mit seiner Ex-Freundin Toukie Smith. Mit seiner Ex-Frau Grace Hightower (69) hat er einen Sohn namens Elliot (26) und eine Tochter mit dem Namen Helen Grace. Robert habe immer eine tiefe Liebe für seine Kinder empfunden und stets versucht, so gut wie möglich für sie da zu sein. Besonders über seine jüngste Tochter Gia kam der Schauspieler ins Schwärmen: "Sie ist pure Freude", sagte er.

ActionPress Robert De Niro und Tiffany Chen, 2024

Instagram / drenadeniro Robert De Niro mit seinen Enkelkindern

