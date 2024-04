In der Nacht: Unbekannte lösen Brand bei Capital Bra aus!

Von diesem Schock muss sich Capital Bra (29) wohl erst einmal erholen. In der Nacht zum Sonntag stiegen drei Unbekannte über das Tor zu seinem Haus in einem Berliner Vorort und zündeten mithilfe eines Brandbeschleunigers den Wagen seiner Frau an, der in der Einfahrt geparkt stand. Wie die Aufnahmen seiner Sicherheitskameras zeigen, brannte das Auto in kürzester Zeit lichterloh. "Das ist wirklich krank. Was sind das für Menschen, die so etwas machen?", fragt sich der Rapper im Bild-Interview. Dann erhebt er schwere Vorwürfe: "Das war ein Mordanschlag. Diese Menschen haben mein Auto angezündet, sie wollten mein Haus abbrennen."

Denn: Die hohen Flammen in der Einfahrt des Hauses sollen auch das Dach erreicht und in Brand gesetzt haben. Der Rauch sei darüber hinaus in die Schlafzimmer seiner Töchter eingedrungen. Der "Tilidin"-Interpret schildert, er habe seine Familie in Panik geweckt und nach draußen gebracht, seine Frau sei weinend ins Freie gerannt. Capital Bra und seine Familie sind wohlauf. "Ich war Gott sei Dank wach, habe alle geweckt. Hätte ich geschlafen, dann wären wir womöglich alle tot", erklärt der Berliner unter Tränen. Das Schlimmste sei für ihn, dass seine Kids gefährdet wurden: "Ich stecke das alles weg, aber diese Menschen hatten es auch auf meine Kinder abgesehen."

Der Fall soll mittlerweile bei der Polizei liegen. Spätestens wenn es um seinen Nachwuchs geht, hört für den Musiker der Spaß auf. Erst im vergangenen Sommer wurde Capital Bra zum vierten Mal Vater. "Willkommen in der Familie, mein kleiner Engel", verkündete er stolz auf Instagram und scherzte: "Bald habe ich meine eigene Großfamilie."

