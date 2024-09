Sturz von Drei-Meter-Mauer: Nico Legat liegt im Krankenhaus

Nico Legat (26) hatte wohl Glück im Unglück. In seiner Instagram-Story offenbarte der einstige Temptation Island-Kandidat vor wenigen Stunden, er liege im Krankenhaus – und erklärte auch direkt, was passiert ist. Er sei während eines Spaziergangs in seinem Dorf von einer Mauer gesprungen, die wohl etwas höher als erwartet war. "Ich habe vorher nicht geguckt, wie tief die Mauer ist. Sie war ungefähr drei Meter tief. Ich bin dann leider ein bisschen abgestürzt und drei Meter in die Tiefe gefallen", berichtete er sichtlich amüsiert.

Bei seinem Unfall habe sich der Sohn von Thorsten Legat (55) einiges geprellt und seine Schulter ausgekugelt, daher müsse er aus Sicherheitsgründen eine Nacht in der Klinik bleiben. Zunächst schien es Nico auch den Umständen entsprechend gut zu gehen – am nächsten Morgen sieht das aber anders aus. "Mir geht es auf jeden Fall schlechter als gestern, mir tut alles weh", betont der 26-Jährige und fügt hinzu: "Die ganzen Prellungen merke ich jetzt richtig." Er hoffe aber trotzdem, im Laufe des Tages nach Hause gehen zu dürfen.

In dieser Zeit kann der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer bestimmt auf seine Familie zählen. Nach einem heftigen Streit aufgrund seines Verhaltens in vergangenen Reality-TV-Shows verriet Nico im Mai, er habe wieder Kontakt zu seinen Eltern. "Ich und meine Familie – wir haben uns wieder vertragen. Ich bin glücklich und fahre auch gleich wieder zu meinen Eltern", verkündete er damals im Netz und ergänzte: "Mama und Papa, ich habe euch ganz doll lieb und danke für alles."

RTL Nico Legat, ehemaliger "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Instagram / nico.legat Nico, Alexandra und Thorsten Legat

