30.000 Euro: Wie konnte sich Boris Becker Hochzeit leisten?

Am Samstag läuteten bei Boris Becker (56) zum dritten Mal die Hochzeitsglocken. Gemeinsam mit seiner frisch vermählten Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro trat die Tennislegende vor den Traualtar. In einem ehemaligen Kloster in Portofino an der italienischen Riviera feierten Boris und Lilian eine wahre Traumhochzeit, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ganz kostengünstig war. Laut Bild-Informationen wird der Kostenpunkt auf circa 30.000 Euro geschätzt – wie wurden die Kosten gedeckt? Immerhin kämpfte Boris lange Zeit gegen ein Insolvenzverfahren an. Die Vermutung liegt nahe, dass das Geld durch den Verkauf der Hochzeitsfotos an große Medienunternehmen ordentlich Geld in die Kasse spülte. Laut dem Newsportal sollen Boris und Lilian für die Hochzeitsbilder eine hohe fünfstellige Summe kassiert haben.

Auch bei der Beschaffung von Boris' Hochzeitsanzug könnte nachgeholfen worden sein. Unter die prominenten Gäste des einstigen Sportlers und seiner Frau mischte sich unter anderem auch Daniel Grieder, der rein zufällig der Chef der Luxusmodemarke Hugo Boss ist. Könnte es also sein, dass das stylishe, eierschalenfarbene Sakko mit der schwarzen Anzughose von der Edelmarke gesponsort wurde? Passend dazu unternahmen Boris und Lilian ihren ersten Ausflug nach der Hochzeit zu einer Modenschau von Hugo Boss in Mailand. Letztere trug eine kleine Tasche in der Hand, die mit dem Namen des Modehauses bedruckt war.

Kosten hin oder her, was zählt, ist einzig und allein die Liebe zwischen Boris und Lilian. Die beiden gehen bereits seit rund vier Jahren gemeinsam durchs Leben und könnten glücklicher kaum sein. Zusammen mussten sie bereits die ein oder andere Hürde meistern, was sie aber nur noch mehr zusammengeschweißt hat. "Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte", erklärte die 34-Jährige gegenüber Vogue und fügte hinzu: "Um ehrlich zu sein, denke ich, dass wir unsere Ehe vor ein paar Jahren besiegelt haben, als wir bestimmte Dinge gemeinsam bewältigen mussten."

MEGA / Stefano Costantino Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro bei der Boss-Modenschau

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

