Kurz nach Hochzeit: Lilian schwärmt von Ehe mit Boris Becker

Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker (56) gaben sich vor wenigen Tagen das Jawort. In einem seltenen Interview schwärmt die Risikoanalystin nun bereits von der Ehe mit dem Tennisprofi. "Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte", verrät sie gegenüber der deutschen Vogue. Für Lilian bedeutet das Eheleben, einander zu vertrauen, füreinander zu sorgen und zusammenzuhalten. "Um ehrlich zu sein, denke ich, dass wir unsere Ehe vor ein paar Jahren besiegelt haben, als wir bestimmte Dinge gemeinsam bewältigen mussten", fügt die 34-Jährige hinzu.

Am vergangenen Samstag gaben sich die beiden im italienischen Portofino das Jawort. Die ersten Bilder ihrer Traumhochzeit wurden ebenfalls von Vogue veröffentlicht und zeigen das Brautpaar in all seiner Pracht. Boris trug für den großen Tag ein cremefarbenes Jackett mit passender Weste, schwarzer Fliege und schwarzer Hose, während Lilian in einem schulterfreien, weißen Traum bezauberte. Das Kleid umschmeichelte ihre Kurven und endete in einer zauberhaften Schleppe inklusive eines traditionellen Schleiers. Doch nicht nur die Looks des frischvermählten Paares zogen alle Blicke auf sich. Weitere Schnappschüsse boten einen Einblick in die atemberaubende Hochzeitslocation – ein altes italienisches Kloster.

Boris und Lilian sind bereits seit knapp vier Jahren ein Paar. Obwohl zuvor bereits viel um eine Verlobung der beiden spekuliert worden war, bestätigte der Ex-Sportler das erst im Mai dieses Jahres. Die zwei Turteltauben haben allerdings eine turbulente Zeit hinter sich, die sie offenbar noch enger zusammengeschweißt hat. Aufgrund von Insolvenzverschleppung hatte Boris 2022 für acht Monate ins Gefängnis gehen müssen.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Anzeige Anzeige

Getty Images Boris Becker im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige