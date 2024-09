Channing Tatum zeigt künstlerisches Talent seiner Tochter

In Channing Tatums (44) Tochter Everly (11) schlummert eine kleine Künstlerin – und darauf ist ihr berühmter Papa mächtig stolz! Der Hollywoodstar teilte diesen Monat ein Foto in seiner Instagram-Story, auf dem er die künstlerischen Fähigkeiten der Elf-Jährigen stolz präsentiert. Der Schnappschuss zeigt eine von Everlys Zeichnungen, auf der ein Mädchen im Anime-Stil mit einem lilafarbenen Pullover und langen blauen Haaren zu sehen ist. Das künstlerische Geschick seiner Tochter kommentiert der Schauspieler begeistert mit den Worten: "Meine Tochter ist genial!! Ich kann nicht glauben, dass sie in diesem jungen Alter schon so gut ist."

Everly interessiert sich aber nicht nur für die Kunst. Auch die Musik hat es dem Promispross angetan – vor allem von Taylor Swift (34). Zusammen mit ihrem berühmten Papa besuchte sie in diesem Jahr sogar ein Konzert der Sängerin. So richtig abrocken wie in den Magic Mike-Filmen wollte der 44-Jährige dabei allerdings nicht. In der Talkshow "Late Night with Seth Meyers" verriet er, dass er sich extra Mühe gegeben habe, so unauffällig wie möglich zu tanzen. Everly habe nämlich noch nie einen Film der Tanz-Komödie gesehen, in der ihr Vater einen aufreizenden Stripper spielt – und das soll, wenn es nach Channing geht, auch am besten so bleiben. Im Gespräch mit Moderator Seth (50) gestand der Schauspieler beschämt: "Es wird schrecklich sein, wenn sie es herausfindet."

Everly geht aus Channings Ehe mit seiner Ex-Partnerin Jenna Dewan (43) hervor. Die Schauspielkollegen heirateten im Jahr 2009, nachdem sie sich am Set des Tanzfilms "Step Up" kennengelernt und verliebt hatten. Neun Jahre lang gingen sie zusammen durchs Leben, bis ihre Beziehung 2018 in die Brüche ging. Channing ist nun mit der Schauspielerin Zoë Kravitz (35) verlobt, während Jenna Steve Kazee (48) – den Vater ihrer zwei jüngeren Kinder – heiraten wird.

Instagram / channingtatum Gemaltes Bild von Everly Tatum, 2024

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, 2015

