Channing Tatum verheimlicht Strip-Filme vor seiner Tochter

Channing Tatum (44) ist stolzer Papa seiner Tochter Everly (11). Der Schauspieler und sein Sprössling haben ein tolles Verhältnis – doch ein Geheimnis hat der Tänzer vor seiner Tochter. Denn die Elfjährige hat noch nie einen von Channings berühmten Magic Mike-Filmen gesehen. Und darüber ist er ziemlich froh, denn in der Tanz-Komödie verkörpert er einen aufreizenden Stripper. "Ich bin so dankbar, dass sie nicht weiß, wie ich tanze", erklärt der 44-Jährige nun zu Gast in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers" und fügt beschämt hinzu: "Es wird schrecklich sein, wenn sie es herausfindet."

Erst vor wenigen Wochen besuchte der Hollywood-Star zusammen mit seiner Tochter ein Konzert von Taylor Swift (34) in Los Angeles. Dort habe er sich extra Mühe gegeben, so unauffällig wie möglich zu tanzen. Während er seine Arme in die Luft hebt und langsam von einer Seite zur nächsten bewegt, erklärt der Schauspieler: "Vor ihr tanze ich nur so und das werde ich auch einfach in diesem Bereich lassen." Der Moderator Seth (50) scheint sich über Channings Scham vor seiner Tochter herzlich zu amüsieren. "Wenn sie die 'Magic Mike'-Filme zum ersten Mal sieht, wird es bei euch umgekehrt. Sie wird wie eine Mutter ein ernstes Wörtchen mit dir reden", stichelt der Gastgeber humorvoll.

Everly geht aus Channings Beziehung zu seiner ehemaligen Partnerin Jenna Dewan (43) hervor. Die Schauspielkollegen heirateten im Jahr 2009, nachdem sie sich am Set des Tanzfilms "Step Up" kennengelernt und verliebt hatten. Neun Jahre lang gingen sie zusammen durchs Leben, bis das Sportler-Duo im Jahr 2018 seine Trennung bekannt gab. Sein neues Liebesglück hat Channing nun in Zoë Kravitz (35) gefunden, die er im nächsten Jahr heiraten will.

