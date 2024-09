Einbruch: Kai Pflaumes Autoscheiben wurden eingeschlagen

Das war wohl erst mal ein Schock! Kai Pflaume (57) musste am Dienstag die Polizei rufen, weil Diebe versucht hatten, in sein Auto einzudringen. In Berlin-Charlottenburg wurde der Moderator mit starrer Miene während eines Gesprächs mit den Beamten fotografiert, wie Schnappschüsse zeigen, die Bild vorliegen. Die Eindringlinge entwendeten wohl mehrere Taschen, persönliche Gegenstände und Unterlagen. Zudem soll ein Handy geklaut worden sein, das in der Straße des Geschehens geortet werden konnte.

Insider haben dem Newsportal berichtet, dass Kai nach dem Polizeieinsatz noch einmal selbstständig auf die Suche nach seinen Wertgegenständen gegangen sein soll. Demnach soll die TV-Bekanntheit mehrfach suchend um ihr Auto und die angrenzenden Straßen gegangen sein. Einige entwendete Gegenstände konnten bereits mit polizeilicher Hilfe zurückgebracht werden, andere wiederum bleiben weiterhin unauffindbar. Eine Festnahme hat es bisher wohl noch nicht gegeben.

Die Zuschauer kennen Kai eigentlich immer bestens gelaunt. Seine Fans lässt der 57-Jährige im Netz regelmäßig an seinem Leben teilhaben und begeistert seine Community immer wieder mit seiner bemerkenswerten Leidenschaft für den Sport. Im September vergangenen Jahres überraschte Kai mit einem veränderten Look: Der Körper des Wer weiß denn sowas?-Stars wirkte viel definierter als ohnehin schon – und das aus gutem Grund! "Ich mache schon mein Leben lang Sport. Fußball, Joggen … Seit Anfang April trainiere ich erstmals mit einem Trainingsplan im Laufbereich und werde dabei professionell betreut", erklärte er gegenüber Bild.

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, Moderator

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, Moderator

