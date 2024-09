Endlich offiziell: Walentina Doronina ist wieder vergeben

Jetzt ist es offiziell: Walentina Doronina (24) ist wieder in festen Händen! Die Reality-TV-Bekanntheit hat lange ein Geheimnis um ihren Beziehungsstatus gemacht, doch jetzt teilt sie auf Instagram eine Reihe von Bildern von sich und ihrem neuen Partner Kevin Saszik. Dazu schreibt sie: "Jede Geschichte hat einen Anfang – die ursprüngliche Neapel-Zusammenfassung." Offensichtlich waren die beiden Turteltäubchen zusammen im Urlaub und die Blondine gibt jetzt einen Einblick in verschiedene Momente des Aufenthalts.

In den vergangenen Monaten wurden die beiden immer wieder beim Turteln erwischt. Zuerst hat man die beiden im Juli am Flughafen gesehen und dann einige Tage später auf dem Maui-Beach-Festival. Dass Wale sich nun so offen mit Kevin zeigt, freut auch ihre Fans und Freunde. Reality-TV-Kollegin Alessandra Wichert (27) kommentiert: "Ich liebe euch zusammen!" Andere Supporter meinen: "Ihr seht toll zusammen aus!" Allerdings gibt es auch einige Sticheleien in der Kommentarspalte. So meint einer: "Er sieht schon etwas aus wie Can, aber ist glaube ich einfach ein Typ, den sie hat."

Can Kaplan und Walentina hatten sich erst im Juni dieses Jahres getrennt. Seitdem ist die Beauty-Influencerin nicht besonders gut auf ihren Verflossenen zu sprechen, und es herrschte lange ein echter Rosenkrieg zwischen den beiden. Can hat ihr sogar vorgeworfen, ihn betrogen zu haben, woraufhin diese behauptete, er sei ihr gegenüber handgreiflich geworden.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr neuer Freund Kevin Saszik

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Kevin Saszik

