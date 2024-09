Im Bademantel? Rihanna strahlt bei Fenty-Event in London

Rihanna (36) kann alles tragen. Bei dem Launch ihrer neuen Haarpflegeprodukte in London zieht die Musikerin mit ihrem außergewöhnlichen Outfit alle Blicke auf sich. Die Veranstaltung im schicken Kaufhaus Selfridges besucht die "Rude Boy"-Interpretin in einer maßgeschneiderten Robe von Jacquemus, die an einen Bademantel erinnert. Das flauschige Kleid verfügt natürlich über einen Gürtel, allerdings macht es einen deutlich eleganteren Eindruck als die meisten herkömmlichen Morgenmäntel. Zu dem cremefarbenen Designerstück kombiniert die Sängerin spitze Pumps und edlen Schmuck und versprüht damit Hollywood-Glamour.

In den vergangenen Jahren ist Rihannas Mode- und Beautymarke Fenty unglaublich erfolgreich geworden. Die Fans der Unternehmerin würden sich allerdings freuen, wenn sie wieder zur Musik zurückkehren würde. In einem Interview mit ET deutete die 36-Jährige an, ihnen diesen Wunsch bald zu erfüllen. "Ich bereite mich gerade darauf vor, zurück ins Studio zu gehen. Gebt mir einen Moment!", gab sie im Juni preis. Sie habe sogar schon mehrere Songs für ihr neues Album aufgenommen, doch sie plane diese noch einmal zu überarbeiten: "Ich möchte die Sachen mit neuen Ohren hören und sehen, was noch zu mir passt und was mir noch gefällt."

Rihannas Partner A$AP Rocky (35) teilt ihre Leidenschaften für Musik und Mode. Auch aus diesem Grund sind die beiden ein perfektes Team. Gegenüber Billboard schwärmte der Rapper kürzlich über ihre Beziehung: "Es läuft großartig. Ich glaube nicht, dass es eine perfektere Person als sie gibt. Wenn die Zeitpläne hektisch sind, hat sie dafür großes Verständnis. Und wenn wir Zeit haben, verbringen wir sie miteinander. Es klappt nur mit viel Verständnis und Kompatibilität."

Getty Images Rihanna in New York, September 2024

ActionPress A$AP Rocky und Rihanna, Musiker

