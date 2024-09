Peter Maffays Schlagzeuger offenbart Drogenkonsum der Band

Bertram Engel spielt seit rund 50 Jahren Schlagzeug für die deutschen Sänger Udo Lindenberg (78) und Peter Maffay (75). In dieser Zeit machte er einige Erfahrungen – und teilt diese nun in seinem Buch "Mit alten Männern spiel’ ich nicht". Dabei macht er auch explizite Enthüllungen: Der 67-Jährige offenbart, wie der Drogenkonsum in der Vergangenheit auf der Tagesordnung stand. Am Beispiel der Tabaluga-Touren erzählt der 67-Jährige, die Bandmitglieder haben "in einer abgekapselten Welt" gelebt. "Zwischen Soundcheck, Doppelshows, Proben und dem ganzen Theaterwahnsinn blieb kaum Möglichkeit zur Entspannung. Um das alles auszuhalten und nicht durchzudrehen, hatte schließlich der Rock 'n' Roll Einzug gehalten. Haschisch, Alkohol, Koks und anderes Zeug wurden [rund um die Uhr] zum Personal-Coach. Und das auf einer Kindertournee!", schildert er.

Der Schlagzeuger verrät, er habe von 1977 bis 1983 keine Drogen genommen – mit der Zeit sei er jedoch immer weiter an die Substanzen herangeführt worden, bis es irgendwann zur Normalität wurde. Der Konsum habe die Tournee-Welt jedoch noch unrealistischer gemacht. "Da konnte man auf den falschen Trip kommen, wenn die Zukunftspanik nahte und man darüber nachdachte, ob es nach Tabaluga noch ein anderes Leben geben könnte", betont Bertram. Glücklicherweise sei den Musikern aber bewusst geworden, dass sie den "ruinösen Wahnsinn" nicht so weitermachen können. Der Schlagzeuger habe daher zu seinem Geburtstag 2005 den Schlussstrich gezogen.

Bertram ist aber nicht der Einzige aus diesem Umkreis, der Details seines Musikerlebens teilt. Auch Peter selbst gewährte seinen Fans kürzlich persönliche Einblicke. Zu seinem 75. Geburtstag erschien die Dokumentation "maffay." am 30. August. Sie handelt neben einem Blick hinter die Kulissen seiner diesjährigen Abschiedstournee auch vom Privatleben des "Sonne in der Nacht"-Interpreten sowie seinen Schicksalsschlägen und Herausforderungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Maffay bei der "Tabaluga Und Die Zeichen Der Zeit"-Premiere, Oktober 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige