Prinz Harry reist Ende September ohne Meghan nach London

Wie unter anderem The Sun berichtet, wird Prinz Harry (40) am 30. September nach Großbritannien zurückkehren, um an den WellChild Awards in London teilzunehmen – allerdings ohne seine Frau Herzogin Meghan (43). Der Herzog von Sussex, der seit 16 Jahren Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation ist, wird erneut die bemerkenswerten Leistungen von schwerkranken Kindern und ihren Familien würdigen. Ob er bei der Gelegenheit auch auf Mitglieder der königlichen Familie treffen wird, ist bisher nicht bekannt. Nachdem er kürzlich an einer privaten Gedenkfeier für seinen verstorbenen Onkel Lord Robert Fellowes (✝82) in Norfolk teilgenommen hatte, ist es Harrys zweite Reise nach Großbritannien innerhalb eines Monats.

Trotz einiger Besuche in seinem Heimatland blieb das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie angespannt. Erst im Mai hatte er die 10-Jahres-Feier der Invictus Games in London besucht, wo es weder zu einer Begegnung mit seinem Vater König Charles (75), noch zu einem Gespräch mit seinem Bruder Prinz William (42) gekommen sein soll. Dass Meghan erneut nicht mit nach Großbritannien kommen wird, könnte daran liegen, dass den Sussexes der Polizeischutz entzogen wurde – bereits zuvor hatte Harry mehrfach betont, dass es für seine Familie zu gefährlich sei, ohne Schutzmaßnahmen nach London zu reisen.

Harrys Beziehung zu seiner Familie bleibt angespannt, insbesondere seit den Enthüllungen in seiner Netflix-Dokumentation und seiner Autobiografie "Reserve". Berichten zufolge hat William seit zwei Jahren nicht mehr direkt mit Harry gesprochen und auch die Kommunikation mit König Charles gestaltet sich schwierig. Zuletzt sorgten die Royals jedoch für eine Überraschung: Trotz des angespannten Verhältnisses gratulierten sie Harry auf Instagram zu seinem 40. Geburtstag, was von vielen Beobachtern als eine Art Friedensangebot interpretiert wurde.

Getty Images König Charles und Prinz William im Army Aviation Centre im Mai 2024

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

