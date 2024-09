Timothy Hill und Bibi Heinicke verkünden gemeinsamen Podcast

Bianca Heinecke (31) und ihr Liebster Timothy Hill (29) haben heute gleich mehrere Neuigkeiten, mit denen sie ihre Fangemeinschaft überraschen. Die erste ist, dass das Paar einen Podcast zusammen startet. "Die meisten von euch haben es schon richtig erraten: Ab dieser Sekunde ist unser gemeinsamer Video-Podcast 'SinnSafari' für euch verfügbar", verkünden die Influencerin und der Lifecoach freudestrahlend in Bibis Instagram-Story. Auf ihrer "werbefreien Plattform" werden die beiden einmal pro Woche eine Folge veröffentlichen und außerdem einmal im Monat einen Livestream abhalten.

Darüber hinaus kündigen die 31-Jährige und ihr Partner den Fans einen Blog auf ihrer Website an, über den sie sehr begeistert sind, da sie dort "ganz anders in die Tiefe gehen" und mit ihrer Community interagieren können. Doch damit nicht genug: Ihre Unterstützer können sich nicht nur auf wöchentliche Podcast-Ausgaben freuen, sondern dürfen ihre Idole demnächst auch hautnah erleben. "Wir gehen auf Livetour! [...] Wir freuen uns jetzt schon so sehr, gemeinsam mit euch dieses Podcast-Abenteuer live erleben zu können", schwärmt Bibi.

Die zweifache Mama und der 29-Jährige machten ihre Beziehung vor wenigen Monaten offiziell. Nachdem schon lange spekuliert worden war, ob Bibi nach ihrer Scheidung von Julian Claßen (31) einen neuen Freund an ihrer Seite hat, teilte sie vergangenen Juni süße Pärchenbilder im Netz, die sie beim Kuscheln, Herumalbern und Knutschen mit Timothy zeigen. Und wie es scheint, genießen die zwei ihre gemeinsame Zeit so sehr, dass sie jetzt auch beruflich zusammen durchstarten wollen.

Bianca Heinicke im August 2024

Bianca Heinicke und ihr Timothy

