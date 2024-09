Das ist Samu Habers größte Furcht bei "The Voice of Germany"

Samu Haber (48) nimmt in dieser Staffel von The Voice of Germany wieder auf dem berühmt-berüchtigten roten Stuhl Platz. Zu dem Sänger gesellen sich Yvonne Catterfeld (44), Mark Forster (41) sowie Kamrad. Wie er im Promiflash-Interview ausplauderte, mache ihm seine Konkurrenz jedoch wenig Angst: Vielmehr fürchte er sich vor etwas ganz anderem: "Das, vor dem ich die größte Angst habe, bin vermutlich ich selbst und dass ich etwas vermassle."

Siegessicher und mit einem Augenzwinkern betonte der finnische Musiker: "Ich denke nicht, dass man vor irgendjemandem Angst haben sollte. Du stellst dich einfach dem Härtesten und Stärksten und besiegst ihn zusammen mit deinen Talenten." Klingt ganz danach, als würde sich Samu ziemlich große Gewinnchancen ausmalen, oder? "Zumindest haben Mark Forster und Yvonne Catterfeld noch nie gewonnen, als ich Coach war", stellte er im Interview fest und hielt sich bezüglich seiner Siegeschancen bedeckt.

Mit seiner Teilnahme an der diesjährigen Staffel als Juror ist es bereits das sechste Mal, dass der einstige Sunrise Avenue-Frontmann bei der Casting-Show mitmischt. Dass der Blondschopf nach seiner kurzen Pause endlich wieder Teil des Formats wird, mache ihn "richtig happy", wie er in einem vorherigen Promiflash-Interview verriet. Vor allem die ersten Folgen der Sendung, bei denen sich alles um die Blind Auditions dreht, könne Samu kaum abwarten: "Ich könnte das jede Woche meines Lebens machen."

Die neue Staffel "The Voice of Germany" startet am 26. September um 20:15 Uhr auf ProSieben und ist dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 zu sehen.

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu Haber bei "The Voice of Germany"

ActionPress Sänger Samu Haber, September 2024

