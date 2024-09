Samu Haber freut sich über "The Voice of Germany"-Comeback

Samu Haber (48) ist zurück bei The Voice of Germany! Der finnische Sänger und ehemalige Frontmann von Sunrise Avenue feiert sein Comeback als Juror in der beliebten Casting-Show, nachdem er zuvor eine kurze Pause eingelegt hatte. "Ich bin richtig happy, dass ich wieder zurück bin", erzählte Samu begeistert im Promiflash-Interview. Nach einer Auszeit, in der er sich auf andere Projekte konzentrierte, fühlt er sich nun bereit, wieder auf dem berühmten roten Stuhl Platz zu nehmen und die Talente dieses Jahres zu begleiten.

Im Interview verriet Samu, dass die Rückkehr zur Show sich fast wie ein Heimkommen angefühlt habe. Der Coach kennt die meisten seiner Kollegen nämlich bereits ziemlich gut: "Ich habe schon mit Mark und Yvonne zusammengearbeitet. Und Kamrad war ein Support-Act für Sunrise Avenue vor ein paar Jahren." Besonders die Blind Auditions haben es ihm angetan: "Ich könnte das jede Woche meines Lebens machen", schwärmte er und erzählte von der Aufregung, nur die Stimme eines Talents zu hören und sich dazu das passende Bild im Kopf vorzustellen.

Neben Samu werden in der neuen Staffel Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) sowie der Newcomer Kamrad auf dem berühmt-berüchtigten Drehstuhl Platz nehmen. Und die neue-alte Juroren-Konstellation trifft in diesem Jahr offenbar vollkommen den Nerv der Zuschauer. Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 21. Mai, 18:30 Uhr] nach Bekanntgabe des neuen Quartetts ging hervor, dass von insgesamt 1.255 ganze 1.105 Teilnehmer – das entspricht 88 Prozent der Gesamtstimmen – angetan von der Jury sind. Lediglich 150 Leser, was 12 Prozent entspricht, hätten sich über eine andere Jury-Konstellation gefreut.

Die neue Staffel "The Voice of Germany" startet am 26. September um 20:15 Uhr auf ProSieben und ist dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 zu sehen.

Getty Images Samu Haber, Sänger

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu Haber bei "The Voice of Germany"

