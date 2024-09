Einkaufsbummel: So stylish bleibt J.Lo im Trennungsstress

Jennifer Lopez (55) wurde am Mittwoch beim Einkaufen in Beverly Hills gesichtet – und das inmitten ihrer Scheidung von Ben Affleck (52). Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die Sängerin ein langes Telefongespräch führt. Sie trug eine Kombination aus einer Anzughose und einem weiten Rollkragenpullover in Hellgrau. Den stilvollen Look rundete Jennifer mit transparenten High Heels, einer goldenen Pilotensonnenbrille sowie einer beigefarbenen Handtasche ab.

Zur gleichen Zeit wurde Ben bei einem Meeting in Los Angeles gesehen, gekleidet in einen klassischen Anzug in Marineblau. Die 55-Jährige reichte vergangenen Monat die Scheidung wegen "unüberbrückbarer Differenzen" ein. Trotz der Trennung schienen Jennifer und Ben bemüht, harmonisch miteinander umzugehen, da sie am Wochenende gemeinsam mit ihren Kindern im Beverly Hills Hotel brunchen gingen. Bei diesem Treffen wurden sie händchenhaltend beobachtet. Wenig später kam es während ihres Gesprächs zu einem emotionalen Moment, als Jennifer eine Träne wegwischte.

Im Sommer 2022 gaben sich Jennifer und Ben das Jawort, nachdem der 52-Jährige ihr im April desselben Jahres einen romantischen Heiratsantrag gemacht hatte. Jennifer hat aus ihrer früheren Ehe mit Marc Anthony (56) Zwillinge, Max (16) und Emme (16). Ben teilt hingegen drei Kinder mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52): Violet (18), Fin (15) und Samuel (12). Trotz der Scheidung versuchen beide, sich um das Wohl ihrer Kinder zu kümmern, und wurden auch bereits bei gemeinsamen Unternehmungen gesehen.

Anzeige Anzeige

MEGA / Thecelebrityfinder Jennifer Lopez und Ben Affleck mit Bens Kids Samuel und Fin im September 2024

Anzeige Anzeige

MEGA / Thecelebrityfinder Jennifer Lopez und ihre Tochter, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige