Beim Brunch: Ben Affleck konnte Finger nicht von J.Lo lassen

Ben Affleck (52) und seine Ex-Frau Jennifer Lopez (55) sollen sich beim gemeinsamen Brunch am Samstag im Beverly Hills Hotel wieder nähergekommen sein. Der Schauspieler wollte mit dem Treffen eigentlich zeigen, dass er sich auch trotz ihrer Trennung noch gut mit der Sängerin versteht. Doch statt eines freundschaftlichen Treffens soll es wieder geknistert haben! Das berichtet eine Quelle gegenüber PageSix: "Sobald sie zusammen waren, konnte er seine Hände nicht mehr von ihr lassen. Die sexuelle Chemie zwischen ihnen war schon immer sehr ausgeprägt. Das war nicht geplant. Sie fühlen sich immer noch zueinander hingezogen."

Der "Justice League"-Star hatte gehofft, durch das Treffen den Eindruck zu erwecken, dass sie trotz ihrer bevorstehenden Scheidung freundschaftlich verbunden sind. "Es war die Idee von Ben, sich dort zu treffen", erklärt der Insider. Der Ort, an dem die Sängerin und ihr Ex abgelichtet worden sind, war offenbar kein Zufall: "Er wollte diese Fotos. Man geht dorthin, wenn man gesehen werden will. Paparazzi treiben sich dort herum", erläutert die Quelle weiter.

Der familienfreundliche Brunch sollte die Beziehung der beiden in einem positiven Licht zeigen. Dennoch bleibt die bevorstehende Scheidung ein Thema: Jennifer hat die Scheidung am zweiten Hochzeitstag des Paares eingereicht und trägt symbolisch ihren Verlobungsring nun am kleinen Finger. Trotz der Trennung bleibt die "Marry Me"-Darstellerin glücklich: Am Tag nach dem Treffen wurde sie lächelnd bei einem Besuch bei Freunden in Los Angeles gesehen – ein Zeichen dafür, dass sie positiv in die Zukunft blickt.

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

