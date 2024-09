Irina Shayk verzaubert Mailand in atemberaubendem Kleid

Irina Shayk (38) sorgte am Mittwochabend während der Mailänder Fashion Week für Aufsehen, als sie zu einem Event von Vogue Italia und Ray-Ban ein umwerfendes, zum Teil durchsichtiges Kleid trug. Die Model-Ikone erschien in einer bodenlangen Kreation von Alberta Ferretti, die durch zarte Spitzendetails bestach und mit passenden hohen Sandalen ergänzt wurde. Für ihren glanzvollen Auftritt wählte Irina dezentes Make-up mit einem Hauch von Highlighter und einem dunklen Lippenstift. Ihr Haar trug sie offen und glatt, mit einem akkuraten Mittelscheitel.

Seit dem offiziellen Start der Mailänder Fashion Week am 17. September hat Irina bereits auf mehreren Laufstegen brilliert, darunter bei Designern wie Max Mara, Etro, Marni und Alberta Ferretti. Auf Instagram gewährt die Laufsteg-Schönheit ihren Fans am Donnerstag einen Blick hinter die Kulissen und teilt eine Reihe von Fotos, darunter auch einige Schnappschüsse von ihren Fashion-Week-Outfits. "Mailand bisher", schreibt die Ex von Bradley Cooper (49) zu ihrer Fotostrecke. Die Fans reagieren begeistert auf diese Einblicke: "Diese Frau ist wirklich eine Göttin der Schönheit."

Bevor sie nach Italien reiste, hatte Irina bereits auf der New Yorker Fashion Week geglänzt, wo sie ebenfalls für namhafte Designer wie Michael Kors, Tory Burch und Carolina Herrera über den Laufsteg geschwebt war. Mit der Pariser Fashion Week vor der Tür bleibt abzuwarten, welche gewagten Outfits Irina als Nächstes präsentieren wird.

Instagram / irinashayk Irina Shayk, Model

Getty Images Irina Shayk auf der Mailänder Fashion Week 2024

