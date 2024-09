König Charles III. eröffnet seine eigene Gin-Bar in Norfolk

König Charles (75) sorgt für eine Überraschung! Er hat eine neue Geschäftsidee ins Leben gerufen und verkauft ab sofort selbstgemachten Gin an Touristen – zum Schnäppchenpreis von umgerechnet nur 7,70 Euro. So eröffnete der Monarch laut OK! Magazine eine Pop-up-Gin-Bar auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk. Gäste des königlichen Anwesens dürfen sich hier entweder auf einen "vollmundigen Himbeer-Apfel-Gin" oder auf den "Celebration Gin" freuen, der mit Sharon-Frucht und spritzigen Zitrus- sowie feinen Blumennoten aus dem eigenen Garten des Norfolk-Anwesens angereichert ist. Die Bar bietet neben Gin Tonic weitere Produkte zum Genießen an, darunter Himbeer-Gin-Konfitüre und Gin-Schokoladen.

Tatsächlich ist es nicht Charles' erste Geschäftsidee: Vor einigen Monaten hatte er bereits eine Burger-Auswahl in das gehobene Restaurant auf seinem 20.000 Hektar großen Anwesen eingeführt. Außerdem eröffnete er einen Pop-up-Stand für hausgemachtes Eis aus lokalen Zutaten. Die neue Pop-up-Gin-Bar entspringt nun scheinbar seiner großen Leidenschaft für das alkoholische Getränk. So genießt der König laut dem königlichen Kommentator Gordon Rayner fast jeden Abend einen Cocktail vor dem Abendessen: Sein Lieblingsgetränk sei eine Mischung aus Gin und trockenem Wermut, garniert mit einer Olive oder einer Zitrone.

König Charles' Vorliebe für Gin ist somit gut dokumentiert. So wurde er etwa im letzten Jahr dabei gefilmt, wie er sich während eines Besuchs in Malton, Yorkshire, das eine oder andere Gläschen genehmigte. Während der König gern zu Gin oder Martini greift, hat Königin Camilla (77) andere Präferenzen: Sie ist begeisterte Weinliebhaberin. Kürzlich verriet sie: "Mein Vater war im Weingeschäft, also bin ich als ein Kind aufgewachsen, das Wein mit Wasser trank. Ähnlich wie die Franzosen!" Trotz ihrer unterschiedlichen Geschmäcker haben die beiden Royals eines gemeinsam: Sie genießen es, bei einem leckeren Gläschen den Abend ausklingen zu lassen.

Getty Images König Charles im September 2024

Getty Images König Charles, Monarch

