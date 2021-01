Hochprozentige Einblicke hinter die britischen Palastmauern! Die Familie von Queen Elizabeth II. (94) steht immer im Zentrum der Öffentlichkeit. Vor allem über persönliche Details aus dem Leben der Blaublüter freuen sich ihre Fans sehr – zumal diese eher selten sind. Nachdem Insider vor einigen Wochen bereits über Herzogin Kates (39) tägliche Ernährung auspackten, gibt es nun weitere genüssliche Enthüllungen: Diese Getränke bestellen die Royals am liebsten an der Bar!

Im Interview mit Harper's Bazaar verriet Prinzessin Eugenie (30): "Mein Lieblingsdrink ist Wodka Soda mit vielen Limetten. Das ist unschlagbar." Derzeit gibt es für die royale Beauty aber wohl nur Getränke ohne Umdrehungen – schließlich erwartet sie mit ihrem Mann Jack Brooksbank (34) gerade ihren ersten Nachwuchs. Herzogin Meghan (39) hingegen setzt lieber auf einen anderen Inhalt in ihrem Glas: "Am Ende eines langen Tages gibt es nichts, was ich mehr genieße, als ein Glas Wein", erklärte sie gegenüber Today.

Auch die Queen genehmigt sich gerne mal einen Drink. Ihr ehemaliger Chefkoch plauderte zumindest aus, dass sie vorzugsweise zu Gin oder Dubonnet greift. Zudem würde sie gerne mal ein Glas ihres Lieblingsweins aus Deutschland genießen. "Nur am Abend. Sie trinkt sicherlich nicht vier Gläser am Tag", betonte der Gourmet im Gespräch mit CCN. Wein steht demnach auch bei Herzogin Camilla auf dem Tisch. Durch ihren Vater, der im Weinbusiness tätig war, habe sie schon früh Umgang damit gehabt und dabei ihre Liebe dazu entdeckt.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Januar 2018 in London

Getty Images Queen Elizabeth II.

Getty Images Herzogin Camilla, 2019

