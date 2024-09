Rumer Willis geht mit Ex Derek und Tochter Louetta spazieren

Von bösem Blut scheint zwischen diesen ehemaligen Partnern nicht die Rede sein zu können: Rumer Willis (36) wurde bei einem Treffen mit ihrem Ex Derek Thomas gesehen. Die Fotos zeigen die Schauspielerin mit ihrer Tochter, wie sie gemeinsam mit dem Papa der Kleinen die Straße hinuntergehen. Dabei scheinen die beiden Ex-Leute sehr vertraut und in guter Stimmung – sie unterhalten sich angeregt und spielen mit der kleinen Louetta. Anscheinend waren sie gemeinsam einkaufen, denn sowohl Rumer als auch Derek tragen Papiertüten und Beuteltaschen bei sich.

Rumer trug für das Treffen ein cooles weißes Set mit roten aufgestickten Details. Auf den Schnappschüssen flattert ihr weiter langer Rock im Wind. Dazu hat sie hellbraune Cowboy-Stiefel kombiniert. Derek erschien in einem dunklen Ensemble: ein schwarzes Hemd und eine passende Hose. Die keine Louetta verzaubert in einem blauen Kleidchen. Obwohl die Trennung der Schauspielerin und ihres Partners recht überraschend kam, zeigen sich die beiden seither trotzdem als gutes Team. Schon als sie das Ende der Beziehung bekannt gegeben hat, sprach Rumer kein böses Wort über ihren Verflossenen. Derek habe ihr immerhin zu einer Tochter verholfen, die das Beste in ihrem Leben ist, und dafür sei sie ihm auf ewig dankbar, erklärte sie damals.

Vor einigen Tagen begann allerdings die Gerüchteküche zu brodeln: Es sind Schnappschüsse aufgetaucht, die Rumer und einen Feuerwehrmann zeigen – beim Knutschen! Auf den Aufnahmen, die Bild vorliegen, sieht die Tochter von Bruce Willis (69) sehr glücklich und zufrieden aus, sie schmiegt sich sogar an ihren angeblichen neuen Partner. Seitdem hat man die beiden allerdings nicht nochmal gesehen und Rumer hat sich auch nicht dazu geäußert.

THE GARRETT PRESS/ MEGA Rumer Willis mit Louetta, 2024

THE GARRETT PRESS/ MEGA Rumer Willis mit ihrer Tochter und Ex Derek Thomas, 2024

