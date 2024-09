"So stolz": Jessica Hallers Tochter geht in die Vorschule

Jessica Haller (34) meldet sich mit einer süßen Nachricht bei ihren Fans auf Social Media: Ihre dreijährige Tochter Hailey-Su Haller geht jetzt zur Vorschule. Dies bereitete der Influencerin zunächst ein mulmiges Gefühl, wie sie in ihrer Story auf Instagram verrät: "Ich stehe gerade vor der Vorschule meiner Tochter. Ich hatte so viele schlaflose Nächte, weil ich so sicher war, dass das einfach zu früh ist." Nun sei sie gespannt darauf, wie es ihrem Sonnenschein nach dem Vorschultag geht.

Wenig später kommt bereits ein niedliches Update von Jessica. Als sie ihren Schatz nach dessen Eindrücken fragt, verkündet Hailey-Su stolz: "Ich habe gar nicht geweint!" Und auch ihre Mama freut sich mit ihrem Sonnenschein: "Ich weiß nicht, wer von uns beiden stolzer ist!" Die anfänglichen Bedenken seien im Nu verflogen – wie Jessica mit einem Clip in ihrer Story verdeutlicht. Dieser zeigt Hailey-Su, die Hand und Hand mit einem Mädchen durch die Gegend spaziert. "Alle Sorge umsonst! Mit ihrer Freundin aus der Kita läuft sie freiwillig in die Schule rein. Ich bin einfach nur happy!", schwärmt die Influencerin begeistert.

Dass ihre Tochter ihr ganzer Stolz ist, zeigt Jessica in regelmäßigen Abständen im Netz: Der Die Bachelorette-Star teilte unter anderem einen zuckersüßen Beitrag anlässlich des Geburtstags ihres Mädchens. "Happy Birthday, mein kleiner Engel. Wo ist nur die Zeit geblieben, Hailey-Su?", schrieb die Medienpersönlichkeit und veröffentlichte ein paar putzige Schnappschüsse ihrer Kleinen. Die Dreijährige wurde im Mai 2021 geboren und machte Johannes Haller (36) und Jessica erstmals zu Eltern.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller/ Hailey-Su Haller, Tochter von Jessica Haller

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica mit ihrer Tochter Hailey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige