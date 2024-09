Verbringen die TVOG-Coaches auch privat Zeit miteinander?

In wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit: Eine neue Staffel von The Voice of Germany geht an den Start. Die Coaches Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) nehmen wieder auf den ikonischen roten Stühlen Platz und begrüßen dieses Jahr einen Neuzugang unter sich: Kamrad. Im Kampf um die Talente fliegen da auch schon mal die Fetzen zwischen den vieren oder es wird einfach nur Quatsch gemacht. Im Interview mit Promiflash verrät Kamrad nun, wie es privat bei ihnen aussieht: "Wir Coaches verbringen, auch wenn die Kameras aus sind, viel Zeit miteinander und blödeln herum – wir verbringen ja auch backstage sehr viel Zeit."

"Alles, was man in der Sendung sieht, geht hinter der Bühne genauso weiter. Wir haben auf der Bühne und neben der Bühne viele Quatsch-Ideen und lachen miteinander. Wir tauschen uns aber auch über die gesehenen Talente aus, geben uns gegenseitig Ratschläge", erklärt der Musiker. Als Neuling könne er sich dabei stets auf Tipps seiner Kollegen verlassen, wie Kamrad weiter verrät: "Ich frage die anderen mit ihrer mehrjährigen TVOG-Erfahrung auch mal, wie man etwas am besten angeht." Private Treffen unter den Coaches seien aufgrund ihrer vollen Terminkalender allerdings schwierig. Sie wollen aber versuchen, nach der Staffel den Kontakt zu halten und sich doch dann und wann zu sehen.

Mit einem Coach verstehe sich Kamrad besonders gut, wie er weiter im Interview mit Promiflash ausplaudert. "Noch mal ein bisschen besonderer ist aber mein Verhältnis zu Samu, weil er mich schon vor TVOG in meinem Leben als Musiker begleitet hat. Mit ihm konnte ich 2018 das erste Mal in Arenen spielen, mit Band auf der Bühne stehen und lernen, wie das alles geht", berichtet der "I Believe"-Interpret und fügt hinzu: "Unsere Verbindung geht im Privaten weiter, wir werden uns nach der Staffel treffen, Musik zusammen machen – es ist irgendwie sehr cool, dass wir uns bei TVOG wieder getroffen haben."

Die neue Staffel "The Voice of Germany" startet am 26. September um 20:15 Uhr auf ProSieben und ist dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 zu sehen.

Getty Images Kamrad im Mai 2024

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu Haber bei "The Voice of Germany"

