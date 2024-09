Alle Infos zu Boris Becker und Lilians Hochzeit in Italien

Boris Becker (56) und Lilian de Carvalho Monteiro haben Ja gesagt! Vor einer romantischen Kulisse im italienischen Portofino traten die Tennislegende und seine Liebste am 14. September vor den Traualtar. Mit rund 85 Gästen, darunter zahlreichen Promis, zelebrierten die Turteltauben an dem sonnigen Wochenende in einem ehemaligen Kloster ihre Liebe. Alle weiteren Infos zu den Feierlichkeiten von Boris und seiner Lilian bekommt ihr im Promiflash-Video!

