Angelina Jolie und ihre Sprösslinge tragen Partnertattoos

Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60) hat Angelina Jolie (49) sechs Kinder: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) und die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16). Obwohl manche der Promi-Sprösslinge noch minderjährig sind, ziert bereits das ein oder andere Tattoo ihre Haut – ganz nach dem Vorbild ihrer stolzen Mama. So erzählte Angelina im Interview mit CR Fashion Book über ihr neuestes Tattoo: "Ich habe 'Stay Gold' zusammen mit meiner Tochter Vivienne gestochen, während wir 'The Outsiders' gelesen haben. Es bedeutet uns beiden sehr viel."

Darüber hinaus erwähnte die Schauspielerin, dass einige ihrer anderen Kinder ein Vogel-Tattoo haben – natürlich ebenfalls mit persönlicher Bedeutung. Das Motiv, das Angelina erstmals im Juni bei den Tony Awards in New York zeigte, scheint ein Zeichen der Verbundenheit innerhalb der Familie zu sein. Im Interview kam Angelina zudem auf ihr neues Modeprojekt "Atelier Jolie" zu sprechen und betonte die Bedeutung von Selbstentfaltung und Kreativität. "Es ist aufregend zu sehen, was passiert, wenn Künstler zusammenarbeiten", sagte sie und fügte hinzu, dass ihre Mutter Marcheline Bertrand (✝56) eine ihrer größten Inspirationen gewesen sei.

Angelinas verstorbene Mutter habe ihr ein globales Bewusstsein und eine tiefe Sensibilität für Ungerechtigkeit mitgegeben. Angelina erzählte, dass sie in ihren Zwanzigern viel gereist sei, um zu lernen und zuzuhören, insbesondere in Konflikt- und Post-Konflikt-Gebieten. Sie erklärte: "Meine Weltsicht wurde stark durch Flüchtlingsfamilien geprägt, und ich habe großen Respekt vor ihnen." Ihr neuestes Projekt spiegelt diese Werte wider.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

Getty Images Angelina Jolie auf der Filmpremiere von "Salt", 17. August 2010, Paris.

