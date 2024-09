Aus diesem Grund zog sich Eva Mendes aus Hollywood zurück

Eva Mendes (50) hat kürzlich in der beliebten Morgensendung "Good Morning America" enthüllt, warum sie sich vor über einem Jahrzehnt aus der Schauspielbranche zurückgezogen hat. Die 50-jährige Schauspielerin, die vor allem durch Filme wie "Hitch" oder "The Fast and the Furious" bekannt wurde, erklärte, dass sie damals mit ihrer Rolle an der Seite ihres Partners Ryan Gosling (43) in "The Place Beyond the Pines" einen Karrierehöhepunkt erreicht habe. "Ich dachte, ich habe das geschafft, was ich wollte. Es fühlte sich wie der perfekte Zeitpunkt an, einfach aufzuhören", sagte sie in einem Gespräch mit Moderator George Stephanopoulos. Dies bedeute allerdings nicht, dass sie eine Rückkehr völlig ausschließe: "Wenn es interessante Rollen gibt, könnte ich es mir vielleicht überlegen", fügte sie hinzu.

Seit der Geburt ihrer beiden Töchter Esmeralda und Amada habe sich Eva verstärkt ihrer Familie und ihren geschäftlichen Projekten gewidmet, zu denen auch ihre Haushaltslinie mit eigenen Reinigungsschwämmen gehört. Sie betonte, dass sie und Ryan eine "stillschweigende Vereinbarung" getroffen hätten: Er würde weiterhin schauspielern, sie arbeite in anderen Bereichen und kümmere sich um die Kinder. "Ich hatte die Möglichkeit, diese Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, also habe ich es getan", erklärte sie. Zwar arbeite sie weiterhin, allerdings nicht als Schauspielerin – die Drehorte seien oft zu weit entfernt von ihrer Familie.

In ihrer Rolle als Mutter ist Eva offenbar überglücklich. Auch als Ehefrau von Ryan, mit dem sie schon seit 13 Jahren zusammen ist, scheint die Schauspielerin immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Auf Instagram teilte die 50-Jährige erst vor wenigen Wochen ein süßes Paarfoto, auf dem sie Hand in Hand und vor allem schwer verliebt spazieren. In der Mitte der Aufnahmen ist der Spruch "This Kind of Love", zu Deutsch: "Diese Art der Liebe". Im Hintergrund ist der Song "Somewhere Only We Know" als Hommage an ihre Liebe zu hören. Mit den Worten "Amore, Amore, Amore", machte Eva sehr deutlich, wie verliebt sie immer noch in ihren Ryan ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

Anzeige Anzeige

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige