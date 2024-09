Damit schockte Prinz Andrew bei seinem legendären Interview

Prinz Andrew (64) sorgte im November 2019 für Schlagzeilen, als er sich Emily Maitlis im berüchtigten Newsnight-Interview stellte: Währenddessen bestritt der damals 59-Jährige vehement die Anschuldigungen, er habe Sex mit der 17-jährigen Virginia Giuffre gehabt. BBC-Journalistin Emily hat in der Amazon-Serie "A Very Royal Scandal" nun enthüllt, dass Prinz Andrew sie kurz vor ihrem Gespräch mit einer schockierenden Frage konfrontierte. Der Herzog von York fragte sie und ihr Team, ob sie jemals Opfer von Missbrauch gewesen seien. Emily war sprachlos und antwortete nach einer kurzen Stille lediglich mit "nein", was ihr Unwohlsein über die Frage widerspiegelte.

Andrew wollte das Interview nutzen, um seine Verbindung zu Jeffrey Epstein (✝66) zu erklären und sämtliche Vorwürfe der sexuellen Nötigung gegen ihn zu bestreiten. Körpersprache-Expertin Judi James analysierte die legendäre Szene: Ein besonders kritischer Moment sei gewesen, als Emily die Phrase "Nur für die Aufzeichnung..." benutzte, die den Prinzen deutlich erschütterte. Dieser schien zunehmend verunsichert, als die Reporterin ihn auf konkrete Daten festnagelte. So geriet er bei seinen bizarren Erklärungen zunehmend ins Straucheln, seine Ausführungen wirkten unglaubwürdig. Die Expertin wertete Körpersprache und Verhalten des Prinzen als Zeichen von Arroganz und Naivität.

Die Aufarbeitung des Interviews bringt aber nicht nur Prinz Andrews Scheitern ans Licht, auch persönliche Erfahrungen von Emily werden damit öffentlich. So geht sie darauf ein, über 27 Jahre hinweg von einem Stalker belästigt worden zu sein, was die Frage von Prinz Andrew noch verstörender erscheinen lässt. Emilys Stalker, Edward Vines, hatte sie bereits an der Universität verfolgt und wurde mehrfach inhaftiert.

Getty Images Emily Maitlis bei der Premiere von "A Very Royal Scandal", September 2024, London

Getty Images Prinz Andrew

