Das ist das Liebesgeheimnis von Katy Perry und Orlando Bloom

Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) haben ihre Beziehung seit dem Start im Jahr 2016 durch alle Höhen und Tiefen gelenkt. Jetzt plauderte Katy im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper (30) aus, wie kompliziert vor allem die Anfangszeit der Beziehung war. Sie verriet, dass sie zunächst eine Pause einlegten, bevor sie sich endgültig auf eine ernstere Verbindung einließen. "Wir waren nicht wirklich von Anfang an dabei", verriet die Sängerin und erklärte, dass sie frisch aus einer Beziehung kam und nicht gleich eine neue wollte. Orlando hingegen hatte gerade eine Zeit der Enthaltsamkeit hinter sich und verfolgte klare Absichten.

2017 besuchte Orlando ein einwöchiges Retreat namens "The Hoffman Process", um negative Denkmuster und Verhaltensweisen zu ändern. Nach dieser intensiven Erfahrung wurde klar, dass er und Katy zu diesem Zeitpunkt unterschiedliche Dinge suchten. Also beschlossen die beiden, getrennte Wege zu gehen. Kurz darauf nahm auch Katy an diesem Programm teil und lernte dort neue Wege für den Umgang mit ihren eigenen Problemen. Diese Reise half ihr nicht nur, ihre Beziehung zu Orlando neu zu beleben, sondern auch, ihr Leben grundlegend zu verändern. "Ich wäre ohne diesen Prozess und die Meditation nicht mehr auf diesem Planeten", erzählte sie und betonte, wie die Methode ihr half, ihr Selbstverständnis zu ändern und eine tiefere Verbindung zwischen Kopf und Herz herzustellen.

Die 39-Jährige schätzt vor allem, wie präsent Orlando in schwierigen Zeiten ist. 2018 erlebte Katy eine schwere Zeit, zu der sie offenbarte: "Ich habe ihm mein schlimmstes Ich gezeigt". Orlando ließ sich davon jedoch nicht abschrecken, was für Katy ein klares Zeichen war, dass er der Richtige ist. Die beiden besuchen auch regelmäßig eine Paartherapie und betonen, wie wichtig es für sie sei, an sich und ihrer Partnerschaft zu arbeiten, um ihrer Tochter Daisy ein gutes Vorbild zu sein. "Manchmal ist es anstrengend, aber wir machen weiter", erklärte die Sängerin. Auch wenn es manchmal schwierig ist und sie keine Lust darauf haben, setzen sie sich weiterhin dafür ein, ihr gemeinsames Leben und die Erziehung ihrer Tochter voranzubringen.

Anzeige Anzeige

Backgrid Katy Perry und Orlando Bloom auf der "American Idol"-Abschiedsparty für Katy

Anzeige Anzeige

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige